Question d’intérêt : « Un geste dangereux de Rousseau », selon Monique Jérôme-Forget

Monique Jérôme-Forget devient ministre des Finances dans le gouvernement de Jean Charest le 18 avril 2007. Rapidement, elle est confrontée à la crise financière qui se dessine et qui frappera de plein fouet la Caisse de dépôt et placement du Québec.

C’est arrivé comme une bombe pour moi, l’annonce du papier commercial , affirme Monique Jérôme-Forget dans le cadre de notre série spéciale du balado Question d’intérêt, présentée ce mois-ci sur l’application Ohdio.

Les papiers commerciaux sont des titres de créances émis par des sociétés bancaires, institutionnelles ou commerciales. Ces titres non garantis et relativement risqués se sont totalement effondrés lors de la crise financière.

En 2007, la Caisse de dépôt possède près de la moitié du papier commercial au Canada, soit 13 milliards sur 30. L’ultime responsable est Henri-Paul Rousseau, alors PDG du bas de laine des Québécois.

Henri-Paul est un gars super brillant, intelligent, qui a beaucoup confiance en lui. Avec raison dans 99 % des cas. Mais, dans ce cas-ci, c’est clair qu’il avait posé un geste dangereux pour la Caisse , soutient Monique Jérôme-Forget.

L’effondrement du papier commercial, au cœur de la crise financière, a fait perdre près de 40 milliards de dollars à la Caisse de dépôt en 2008, un rendement négatif de 25 %. Henri-Paul Rousseau a quitté ses fonctions au printemps 2008, tout juste avant la débâcle.

L’ex-ministre affirme avoir agi avec vigueur pour préserver la réputation de la Caisse de dépôt, mais également celles de la Banque Nationale et de Desjardins, qui possédaient aussi de ce type d’investissement risqué.

« J’aurais pu blâmer la Caisse, la Nationale et Desjardins. Et prendre mes distances. Moi, j’ai décidé d’assumer cette perte-là pour défendre, bec et ongles, trois institutions québécoises importantes pour l’économie. [...] J’ai fait mon devoir. Je ne l’ai pas fait pour ma carrière personnelle. Je l’ai fait pour défendre l’État québécois. » — Une citation de Monique Jérôme-Forget, ministre des Finances du Québec de 2007 à 2009

À Toronto et à Ottawa, on regardait le Québec avec une certaine hauteur. Je ne sais pas si c’était du mépris. En tous les cas, moi, je l’ai pris comme étant hautain face à une situation qui était dramatique pour le Québec. Je me rappelle très bien que Mark Carney [gouverneur de la Banque du Canada à l’époque, NDLR] m’avait dit : "Qu’est-ce qui se passe au Québec?" , se souvient-elle.

J’ai dit : "Monsieur Carney, vous êtes payé pour faire un travail. Vous n’êtes pas responsable et je ne suis pas responsable, mais je fais mon travail. Alors, faites votre travail!" Il n’en est jamais revenu, m’a-t-il dit, que quelqu’un lui parle sur ce ton. C’était un peu arrogant de ma part!

Dans la peau du ministre des Finances

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Quatre ex-ministres des Finances du Québec se sont confiés à Gérald Fillion : Raymond Bachand, Monique Jérôme-Forget, Carlos Leitao et Nicolas Marceau. Photo : La Presse canadienne / Clément Allard, Jacques Boissinot et Francis Vachon

Écoutez nos entrevues de la série spéciale Dans la peau du ministre des Finances dans le cadre du balado économique de Radio-Canada, Question d’intérêt.

La série nous permet de mieux comprendre les coulisses d’événements qui ont marqué le Québec depuis 15 ans. Quelques révélations, des confidences et, surtout, la conviction d’avoir bien fait les choses.

Monique Jérôme-Forget est notre première invitée le 12 janvier.

Suivront Raymond Bachand le 19 janvier, Nicolas Marceau le 26 janvier, et Carlos Leitao le 2 février.