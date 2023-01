Des sports d’hiver déclenchent la détection de collision des iPhone

Après les montagnes russes, c’est au tour des sports d’hiver comme le ski, la planche à neige et la motoneige de déclencher la nouvelle fonction de détection de collision, offerte avec certains modèles d’iPhone et d’Apple Watch depuis septembre.

Le géant à la pomme a intégré à ses téléphones intelligents iPhone 14, ainsi qu'à ses montres Apple Watch Series 8, Ultra et SE, une poignée de capteurs. Ceux-ci peuvent détecter les changements de pression d’air liés au déploiement de sacs gonflables dans une voiture, ou encore les sons, les mouvements et la position GPS.

Si l’appareil déduit qu’il est au cœur d’un accident, son propriétaire se fait offrir d’appeler les services d’urgence ou d’ignorer l’alerte. La personne dispose de 20 secondes pour répondre, sans quoi ses contacts prioritaires (s’il y a lieu) et les autorités se font alerter automatiquement.

De fausses alertes dans des stations de ski

Or, aux États-Unis, des skieurs et skieuses, des planchistes ainsi que des motoneigistes qui avaient activé le mode de détection de collision ont eu la fâcheuse surprise d’avoir déclenché le processus d’alerte… et un casse-tête pour les services d’urgence locaux.

Comme le rapporte le site spécialisé The Verge, les activités hivernales, avec des démarrages, des arrêts et des secousses rapides, en plus des habits de neige qui peuvent étouffer les bruits et vibrations en provenance d’un téléphone, forment la tempête parfaite pour de fausses alertes.

Lors de cas répertoriés en octobre 2022 dans des manèges aux États-Unis, des proches ont dit avoir reçu un message automatisé d’Apple indiquant : Le propriétaire de cet iPhone a eu un grave accident de voiture et ne répond pas à son téléphone. En arrière-plan, les personnes ont dit entendre le son du parc d’attractions.

Pas que des ratés

Le système d’Apple connaît aussi des succès : les services d’urgence ont pu être contactés rapidement à la suite d’un accident mortel survenu dans le Nebraska, aux États-Unis, grâce à cette technologie.

Le géant à la pomme a aussi ajusté sa technologie dans deux mises à jour, dont iOS 16.2, qui a ajouté une option pour signaler une fausse alerte à Apple.

Les propriétaires d’appareils Apple sur lesquels la technologie de détection de collision – offerte aussi au Canada – est en marche peuvent mettre temporairement le système en pause en activant le mode avion. Le service pourrait toutefois être utile pour les personnes qui s’exercent dans des endroits isolés ou hors des sentiers battus.