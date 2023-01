17,6 millions de dollars pour soutenir la recherche agricole en Saskatchewan

Les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan ont accordé un montant de 17,6 millions à la recherche agricole dans la province, indique un communiqué de presse mercredi.

Ainsi, à travers le Fonds de développement agricole de la Saskatchewan , 49 projets de recherche bénéficieront d'un montant de 10,3 millions de dollars. Ces projets comprennent entre autres des recherches sur la réaction des insectes aux changements climatiques et aux intrants agricoles dans les Prairies, les stratégies économiques d'assainissement de la salinité de l'eau agricole à l'aide de minéraux de dessalement novateurs.

Selon la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du Canada, Marie-Claude Bibeau, le changement climatique et les conditions météorologiques difficiles menacent les moyens de subsistance des agriculteurs.

« Nous continuons d'investir dans la recherche et l'innovation afin que les producteurs disposent des outils dont ils ont besoin pour maintenir et accroître leur productivité malgré les changements climatiques », affirme Marie-Claude Bibeau.

Les 7,2 millions de dollars restants serviront de soutien opérationnel au cours des cinq prochaines années pour le Centre de développement des cultures (CDC), à Saskatoon.

Chaque année, sur une base concurrentielle, le Fonds de développement agricole de la Saskatchewan accorde un soutien aux projets ayant un potentiel de croissance. Photo : Radio-Canada / Jérémie Turbide

Cet organisme de recherche du département des sciences végétales de l'Université de la Saskatchewan a déjà mis en circulation plus de 500 variétés de cultures commerciales dans plus de 40 types de cultures différentes.

« La Saskatchewan est un fournisseur constant et fiable de produits agricoles sur le marché mondial actuel, en pleine croissance et en constante évolution, et des investissements comme ceux-ci nous permettent d'être prêts pour le marché de demain », indique pour sa part le ministre de l'Agriculture de la Saskatchewan, David Marit.

« Encourager ce type de recherche et d'innovation est la première étape pour rester compétitif. Pour rester compétitifs, il faut que les producteurs de la Saskatchewan puissent rester et restent les meilleurs dans ce qu'ils font, soit nourrir le monde de façon durable. » — Une citation de David Marit, ministre de l'Agriculture de la Saskatchewan

Un montant de 4,6 millions de dollars supplémentaires a été versé par 13 compagnies afin de soutenir les projets de recherche de cette année.

« Le financement soutient les nouveaux investissements de recherche de SPG qui s'efforce de répondre aux principales préoccupations et d'améliorer la rentabilité et la compétitivité des producteurs de légumineuses de la Saskatchewan », affirme le président du conseil d'administration de Saskatchewan Pulse Growers, Trent Richards, dont l'entreprise fait partie des donateurs.

Chaque année, sur une base concurrentielle, le Fonds de développement agricole de la Saskatchewan accorde un soutien aux projets axés sur la recherche ayant le potentiel de créer des possibilités de croissance pour les producteurs agricoles provinciaux et d'améliorer la durabilité et la compétitivité de l'industrie en Saskatchewan.

Cet investissement annuel permet de générer de nouvelles connaissances, de nouvelles données et de nouvelles technologies pour les producteurs et les transformateurs d'aliments, souligne le communiqué de presse.

« C'est le cas notamment de renseignements sur la nutrition et les aliments pour animaux, pour les éleveurs, et de renseignements sur les nouveaux cultivars et la production, pour les agriculteurs », précise le communiqué.