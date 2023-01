Le skijoring fait son entrée à la Forêt récréative de Val-d’Or

Dans ce sport, un chien portant un harnais est relié à un skieur de fond. En se coordonnant à son animal, le skijoreur peut profiter de la traction de celui-ci pendant qu’il skie.

Le skijoring était déjà pratiqué sur le terrain de golf du Club Sports Belvédère depuis quelques hivers. L’organisme Sports canins Abitibi et la Ville de Val-d’Or en sont venus à un accord pour un projet–pilote afin que le sport intègre certaines pistes de la Forêt récréative, les mardis, vendredis et dimanches soirs.

Seuls les membres accrédités pourront pratiquer le skijoring, tout en respectant le code de conduite de la Fédération québécoise des athlètes canins du Québec.

Pour Marielle Harvey, bénévole responsable du projet de skijoring, l’accès aux sentiers de la Forêt récréative sera un gros plus pour les adeptes de ce sport.

« Pour le skijoring, il nous faut une excellente qualité de sentiers de ski de patin, avec une piste large et damée, explique-t-elle. Pour le circuit provincial de sports canins, ça nous prend un site d’entraînement adéquat et on ne l’avait pas vraiment. »

Le skijoring consiste à chausser des skis de fond et à se laisser traîner par un chien. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Un sport d’équipe

Véritable passionnée, Marielle Harvey décrit le skijoring comme un sport d’équipe.

« Le but, c’est de faire des distances ensemble sans jamais dépasser le chien, précise-t-elle. C’est un réel partenaire qui a besoin d’entraînement. Dans le fond, il ne court devant rien. Si ça ne lui tente pas, on n’ira nulle part. Les deux doivent performer. Ça devient un but commun, ensemble. C’est ça le plaisir, pas nécessairement la vitesse. »

Une vingtaine d’adeptes de sports canins se réunissent régulièrement, été comme hiver, pour des entraînements de groupe avec leurs chiens. Marielle Harvey est persuadée que la pratique du skijoring est appelée à se développer. Elle a d’ailleurs accrédité de nouveaux membres dès la soirée d’ouverture, mardi.

L’un d’entre eux, Jean-François Comeau, se réjouit de pouvoir ajouter une nouvelle option à sa pratique du ski de fond.

« C’est excitant!, lance-t-il. On a une super belle forêt pour ça. Je suis un sportif dans l’âme et mon chien est aussi athlétique. On va se divertir tous les deux et s’entraîner super fort. Ça va être un plaisir incroyable. »

Les chiens semblent avoir hâte de prendre le départ! Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Un plaisir partagé par Annie Vachon, qui pratique le skijoring depuis trois ans.

« Ce que j’aime vraiment, c’est que ça permet de se tenir en forme tous les deux, moi et le chien, souligne-t-elle. En arrivant dans la Forêt récréative, on vise de pouvoir skier avec d’autres skieurs, avec le respect, sans qu’il y ait d’accident. »

Cohabitation possible

Marielle Harvey est d’ailleurs convaincue que le skijoring et le ski de fond pourront cohabiter sans embûches.

« On a fait un peu nos classes au terrain de golf, en montrant que c’est un sport qui peut être urbain. On a des plages horaires où il peut y avoir des skieurs dans les sentiers qui n’auront pas de chien. Ça va montrer aux gens que la cohabitation est possible, avec le respect de tous », affirme-t-elle.