Le petit d’une baleine noire de l’Atlantique Nord est retrouvé mort

Le jeune mâle, qui n’aurait été âgé que de quelques semaines, a été retrouvé mort sous un quai en Caroline du Nord, le 7 janvier, selon la NOAA , l'agence fédérale responsable des océans aux États-Unis.

Ce n’est que le 3 janvier que les scientifiques ont découvert son existence. Des équipes de surveillance aérienne l’ont repéré nageant seul au large de la Caroline du Nord, près d’un quai de Morehead City.

Le nouveau-né a été trouvé sous un quai de Morehead City, en Caroline du Nord. Photo : Jay W. Boone / National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)

Ces équipes ont survolé le secteur à la recherche de sa mère, ne sachant si elle était morte ou blessée, mais n’ont vu aucune autre baleine noire dans la région, a expliqué Melanie White, gestionnaire du projet de conservation de cette espèce au Clearwater Marine Aquarium Research Institute, en Floride.

D’après les images captées, il a été possible de déterminer que le nouveau-né était un mâle, mais qu’il semblait en mauvaise santé et que son poids était moins élevé que la normale.

Selon Philip Hamilton, scientifique principal de l'institut de recherche Anderson Cabot Center for Ocean Life, à l'Aquarium de Nouvelle-Angleterre, situé à Boston, des mortalités infantiles arrivent de temps en temps chez cette espèce. Parfois même, un baleineau est trouvé mort sur une plage et la nécropsie permet d’apprendre qu’il était mort-né.

Il est très inhabituel de voir des baleineaux sans leur mère, dit-il. Ils passent habituellement leur première année de vie avec leur mère, qui produit beaucoup de lait pendant cette période.

Les scientifiques avaient peu d’options pour intervenir. « Nous n’avons pas vraiment de moyens de garder en vie, en captivité, un baleineau qui n’est pas sevré », explique Philip Hamilton.

Chez cette espèce, il n’y a aucun cas documenté de mère rejetant et abandonnant son baleineau, ajoute-t-il.

Philip Hamilton Photo : New England Aquarium

Ajoutant au mystère entourant ce malheureux baleineau, aucune carcasse de femelle adulte n’a été retrouvée dernièrement, dit Philip Hamilton.

Une nécropsie sera pratiquée sur le baleineau, dit le biologiste. Des échantillons seront de plus envoyés à l’Université Saint Mary’s, à Halifax, en Nouvelle-Écosse, pour des tests génétiques.

11e naissance de la saison pour une espèce qui disparaît

Ce baleineau était l’un des 11 nés jusqu’ici cette saison. Les naissances se déroulent normalement en décembre et janvier, mais il en arrive parfois jusqu’à la fin de mars.

Jusqu’ici, la saison se déroule au rythme de la précédente, selon les experts qui surveillent l’espèce. Durant la saison 2021-2022, 15 baleineaux sont nés.

C’est moins que la moyenne de 24 par saison que l’on observait au début des années 2000, mais bien mieux que l’année 2018, où on n’avait découvert aucun nouveau-né.

Pendant ce temps, la population de baleines noires de l’Atlantique Nord décline.

En octobre dernier, le North Atlantic Right Whale Consortium indiquait que, selon son plus récent recensement, il n’y aurait plus que 340 baleines noires de l’Atlantique Nord dans le monde.

Il y a quatre ans, on en avait dénombré 411, puis 366 en janvier 2019.

Des naissances nombreuses sont essentielles aux espoirs de survie et de rétablissement de l’espèce, signale Philip Hamilton. « La population de baleines noires a diminué rapidement dans les 10 dernières années. »

Cela rend la perte de ce baleineau d’autant plus regrettable, dit-il.

L’usage d’équipement de pêche sécuritaire encore reporté

L’une des causes principales de mortalité des baleines adultes est l’empêtrement dans des fils et des cordages de pêche.

Une baleine qui a des cordages de pêche enroulés autour d'une de ses nageoires. Être enchevêtré de la sorte est une grande cause de mortalité, car les cordages causent des blessures, se resserrent avec le temps et peuvent s'infecter. Photo : Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, permis de recherche #932-1905/MA-009526 de la NOAA

Oceana Canada, un organisme de bienfaisance qui se consacre à la conservation des océans, affirme que 85 % des baleines noires  (Nouvelle fenêtre) de l’Atlantique Nord ont été empêtrées au moins une fois, ce que les scientifiques peuvent déterminer notamment par les cicatrices que les cordages laissent sur la bête.

Ils estiment que lorsque les femelles sont empêtrées trop souvent, ou trop gravement, elles cessent de se reproduire ou produisent un baleineau tous les six ans plutôt que tous les trois ans.

Des équipements de pêche conçus pour être plus sécuritaires pour les baleines noires existent maintenant.

Le ministère fédéral des Pêches et des Océans ( MPO ) devait exiger des pêcheurs l’utilisation de ce genre d’équipement en 2022. Toutefois, cela a maintenant été repoussé à 2024 pour les pêcheurs de l’Atlantique et du Québec.