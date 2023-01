L’insécurité pousse des petits commerces de Windsor à déménager

De petits commerçants du centre-ville de Windsor déménagent ailleurs en raison des vols à répétition. La plupart choisissent de s’installer notamment dans des centres commerciaux jugés plus sécuritaires.

« J'ai choisi de venir ici [à Tecumseh Mall] pour des raisons de sécurité », explique Sylvie Bashara, propriétaire de la boutique de beauté Bash Beauty By SB Hair.

« Pour la sécurité, je suis tranquille. Je me sens en de bonnes mains. Je dors comme un bébé. » — Une citation de Sylvie Bashara, propriétaire de Bash Beauty By SB Hair

En une année, il y a eu trois vols à sa boutique. Selon Mme Bashara, le dernier cambriolage de sa boutique, établie sur Tecumseh Road East depuis 2004, remonte à novembre.

Mme Bashara est convaincue que le cauchemar matinal des appels de la police l'informant du vandalisme à sa boutique ne sera qu'un lointain souvenir.

« C'étaient des stress permanents », ajoute-t-elle.

Mme Bashara est loin d'être la seule propriétaire de commerce à avoir vécu cette insécurité.

Razzia Mwohndha, propriétaire d'un magasin de vêtements, a déménagé en novembre dernier, également au centre commercial Tecumseh Mall.

« Je me sens plus en sécurité. Je sais que personne ne viendra plus s'introduire dans mon magasin », explique -t -elle.

Son commerce, African Fashionand Accessories, a été cambriolé en juin 2022. Elle affirme avoir perdu plus de 20 000 $.

Razzia Mwohndha, propriétaire du magasin African Fashionand Accessories, a déménagé au centre commercial Tecumsey Mall le 1er novembre 2022. Photo : GABRIEL NIKUNDANA

Elle reste traumatisée.

« J'ai toujours une caméra. J'avais une caméra à l'autre endroit et j'ai tout vu. Donc, c'est difficile quand quelqu'un entre dans votre magasin et prend tout le fruit de votre travail. » — Une citation de Razzia Mwohndha, propriétaire d'un magasin d'habillement, African Fashion and Accessories

Une bonne décision

Le déménagement a coûté cher et le loyer est élevé, affirment les deux commerçantes.

Mme Bashara ne regrette toutefois en rien le choix de s'installer dans un centre commercial.

« Je suis contente d'avoir pu partir », explique-t-elle.

Elle affirme que le nouvel emplacement plus fréquenté lui permet de diversifier sa clientèle. « Il y a beaucoup de monde qui me découvre aussi », raconte-t-elle.

Mme Mwohndha a elle aussi constaté que le centre commercial est un véritable carrefour de clients à la quête de nouveautés, surtout lors de la période des fêtes de fin d’année.

« J'ai eu plus de clients ici parce que c'est un centre commercial. » — Une citation de Razzia Mwohndha, propriétaire d' African Fashion and Accessories

« Les gens entrent et sortent. À Noël, c'était très bien. Les gens passaient et étaient contents de voir un autre type de magasin », se réjouit-elle.

Mme Mwohndha explique par ailleurs que son seul regret est d’avoir dû puiser dans ses économies pour rendre son nouveau local plus attirant.

Les deux propriétaires affirment que le nouvel emplacement leur coûte moins cher d'assurance, même si elles n’ont pas voulu donner plus de détails.

De nombreux petits commerçants ne cessent de se plaindre d’incidents, de vols et de vandalisme au centre-ville de Windsor.

Razzia Mwohndha et Sylvie Bashara regrettent que les enquêtes de la police n’aient pas encore abouti.

Le Comité consultatif de la zone d'amélioration des affaires de Windsor (WBIAAC) n'a pas répondu à nos demandes d’entrevue.