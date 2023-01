L’or et l’argent de Zach Dean et Marcel Marcel chez les Olympiques de Gatineau

Le Canada a remporté une victoire de 3-2 en prolongation contre la Tchéquie.

« Il ne m’a pas vraiment taquiné », lance Marcel Marcel au sujet de Zach Dean son coéquipier victorieux.

Ce n’était pas l’envie qui manquait pour l’attaquant de 20 ans qui se réjouissait surtout du parcours de son ami. « Ils ont été de grands adversaires et c’est énorme ce qu’ils ont accompli. Ils nous ont battus en début de tournoi et ont été difficiles à battre en finale. Je suis content pour lui. C’est gros ce que son pays a fait », soutient Dean.

Lian Bichsel (qui porte le numéro 20) et Zach Dean (14). Photo : The Canadian Press / Ron Ward

Les Tchèques n’avaient pas remporté de médaille depuis leur championnat victorieux en 2001. Pourtant, Marcel Marcel a encore un goût amer dans la bouche et est partagé entre la fierté et la déception.

« Peut-être que je pourrai réaliser davantage dans quelques années, mais c’est difficile d’avoir été si près du but et de ne pas avoir remporté le tournoi », se désole le joueur de gros gabarit, qui s’est démarqué pendant le tournoi, encouragé par sa famille de pension.

La famille Brassard-Beauchamp n'a pas hésiter à faire des dizaines d'heures de route pour encourager leur jeune pensionnaire des Olympiques de Gatineau, Marcel Marcel. Photo : Gracieuseté : Melanie Beauchamp

L’entraîneur-chef du club, Louis Robitaille, se réjouit pour sa part de retrouver son groupe presque complet et de voir que Dean et Marcel pourront partager leur expérience avec leurs coéquipiers.

« Les gars avaient hâte de les revoir avec nous sur la patinoire. Ils sont fiers d’eux. C’est un grand accomplissement et une fierté pour l'organisation. » — Une citation de Louis Robitaille, entraîneur et directeur général

« Ils vont pouvoir partager ce qu’ils ont vécu comme je l’ai fait l’an dernier. C’est important de vivre cette expérience des séries éliminatoires et des gros matchs », ajoute Robitaille. « C’est facile de le dire, mais c’est important de le vivre. On a plusieurs joueurs dans ce vestiaire qui ont vécu des finales et remporté des championnats. Ça va servir aux plus jeunes. »

« Je n’ai pas changé ma façon de jouer là-bas et je ne vais pas la changer ici », raconte Dean. « Je joue sur 200 pieds, avec de la vitesse et je distribue des coups d’épaule. Je vais continuer, mais l’expérience me servira certainement dans les prochains mois. »

Marcel Marcel de son côté a une approche semblable. «Je me sens le même! Peut-être que je vais un peu plus vite, je ne sais pas [rire]. Mais, ça donne le goût de faire un bout de chemin ce printemps », rigole le sympathique tchèque.