Les entreprises touristiques québécoises reçoivent un coup de main de 40 M$

L’aide financière de 40 millions de dollars annoncée par Ottawa pour les petites et moyennes entreprises (PME) touristiques du Québec est bien accueillie dans l'Est-du-Québec. Cette enveloppe budgétaire vise à adapter et développer l’industrie touristique de la province, au lendemain de la pandémie.

De cette somme, 20 millions seront attribués au réseau des Sociétés d'aide au développement des collectivités (SADC) et aux Centres d'aide aux entreprises (CAE), afin d’améliorer les services touristiques en région.

L’autre moitié sera gérée par la Fédération des chambres de commerce du Québec, qui financera ses membres dans les zones urbaines.

Le but est d'aider les entreprises à se relever de la pandémie, explique la ministre Pascale St-Onge. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Le but est d'aider les entreprises touristiques à se relever de la pandémie, a expliqué la ministre de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, Pascale St-Onge.

« Pendant la pandémie, les Québécois ont beaucoup voyagé partout au Québec. Mais avec la reprise du voyage international et les difficultés que l'industrie peut connaître, l'inflation et le coût de la vie [on voulait donner une aide]. » — Une citation de Pascale St-Onge, ministre de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec

Un engouement palpable

Le directeur général de la Chambre de commerce et d’industrie de la Matanie, Denis Lévesque, confirme que plusieurs entreprises de la région ont déjà contacté son organisation ainsi que la SADC de la région de Matane pour soumettre un projet.

« C’est un court formulaire à remplir, ce qui facilite quand même la chose. Il y a la possibilité de faire de grandes choses pour le montant investi », ajoute-t-il.

Le directeur de la chambre de commerce et d'industrie de la Matanie, Denis Lévesque. Photo : Radio-Canada / Luc Paradis

Même son de cloche à la SADC Côte-Nord, qui se dit prête à venir en aide aux entreprises qui ont des projets de développement.

« Le téléphone sonne déjà! Mais on a quand même des fonds qui sont limités. On est 67 SADC au Québec. C’est premier arrivé, premier servi. » — Une citation de Annick Thiboutot, directrice générale de la SADC Côte-Nord

Les entreprises touristiques pourront recevoir une enveloppe budgétaire de 15 000 $ à 45 000 $, pour des initiatives réalisables d’ici la fin du mois de mars, selon la SADC Côte-Nord.

« C’est un laps de temps très très raccourci. Ça a été d’abord annoncé à la fin 2022 et on veut aller de l'avant rapidement pour que tout soit fait pour l’été à venir. C’est serré, mais c’est une nouvelle positive », ajoute le directeur général de la Chambre de commerce et d’industrie de la Matanie.

Relance post-pandémie

Après trois étés de pandémie, cette annonce arrive à point pour l’industrie touristique de la Côte-Nord, selon la directrice générale de la SADC Côte-Nord, Annick Thiboutot.

« La pandémie a fait mal, et elle a encore des effets. Oui, on a eu beaucoup de touristes en région, heureusement, mais il y a eu des mois qu’on n’a pas été ouvert, des modifications qu’il fallait apporter aux services, juste avec les masques par exemple », énumère Annick Thiboutot.

Annick Thibouthot, directrice de la SADC de la Côte-Nord. Photo : Radio-Canada

Avec ce financement, la SADC Côte-Nord pourrait aider une entreprise à compléter des rénovations, à faire de l’achat d’équipement, ou bonifier son offre de services. « Ça peut être des projets aussi simples que d’augmenter l’éclairage sur un site de camping, un nouvel affichage des installations, la rénovation d’un bloc sanitaire », résume la directrice.

« Il ne faut pas oublier que la COVID-19 a fait énormément mal au milieu touristique. C'est vraiment un boom important, avec de beaux projets à venir. » — Une citation de Denis Lévesque, directeur général de la Chambre de commerce et d’industrie de la Matanie

Les SADC de la Côte-Nord, de la Manicouagan, des Escoumins et de la Matanie recevront chacune 270 000 $ dans le cadre de ce programme.

Avec les informations de Charles-Étienne Drouin