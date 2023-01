Négociations avec le secteur public : Sonia LeBel tend la main aux syndicats

La présidente du Conseil du Trésor et ministre responsable de l’Administration gouvernementale, Sonia LeBel, a tendu la main aux syndicats mercredi, les invitant à participer « sérieusement, activement et rapidement » aux discussions pour le renouvellement des conventions collectives des 600 000 employés des secteurs public et parapublic.

En décembre, le gouvernement Legault avait déposé des offres qui comprenaient notamment des hausses aux échelles salariales de 9 % sur 5 ans. En contrepartie, il demandait à ses employés de faire preuve de plus d'agilité et de flexibilité.

Cette proposition avait été rejetée sur-le-champ par les porte-parole du Front commun qui regroupe la CSN , la CSQ , la FTQ et l' APTS . Ils avaient qualifié les augmentations offertes de « faméliques » devant l'inflation galopante.

« Moi, je ne m’arrête pas à ça », a commenté Sonia LeBel, en mêlée de presse dans les couloirs de l'Assemblée nationale. « Les discussions vont se faire aux tables de négociations. Et là, j’invite les syndicats à venir participer avec moi sérieusement, activement et rapidement à la poursuite de solution. »

« On maintient le cap et ça va très bien jusqu’à présent », a-t-elle aussi assuré, rappelant que la priorité du gouvernement est d'améliorer les conditions de travail des employés de l'État, notamment dans le domaine de l'éducation et de la santé.

« Les conditions de travail, je pense que c’est la grande clé », a réitéré Mme LeBel. « Ce n’est pas qu’on exclut tous les autres paramètres des négociations, au contraire, mais je pense que [c'est ce sur quoi] il faut mettre l’accent. »

« J’invite tous les paliers de syndicats à se rallier derrière cette notion-là et à m’aider à trouver des solutions pour le bien des bénéficiaires des réseaux et pour le bien de leurs membres. » — Une citation de Sonia LeBel, présidente du Conseil du Trésor et ministre responsable de l’Administration gouvernementale

Les contrats de travail des secteurs public et parapublic viennent à échéance le 31 mars prochain.

Les négociations pour le renouvellement des conventions collectives sont une entreprise d'envergure. Les parties doivent renégocier 48 contrats de travail en santé, 23 contrats de travail en éducation et 14 contrats de travail dans la fonction publique.

Mme LeBel a reconnu que ces négociations seront particulièrement ardues dans le domaine de la santé, où les employés continuent d'être malmenés en raison de l'engorgement du réseau, provoqué entre autres par la COVID-19.

Le ministre de la Santé Christian Dubé estime pour sa part que les négociations devraient aider à désengorger le système de santé. « La négociation qui va être conduite par Mme LeBel va être excessivement importante », a commenté M. Dubé, aussi en mêlée de presse mercredi.

« C’est sûr que plus on va régler rapidement la prochaine convention, plus on va avoir des solutions qui vont être pérennes », a-t-il indiqué, disant souhaiter une entente avec les infirmières de la Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ) quant aux « façons de faire », à « la gestion locale des horaires » et « au décloisonnement ».

La FIQ a déjà souligné qu'elle souhaitait des mesures concrètes pour s'attaquer au temps supplémentaire obligatoire et au recours au personnel d'agences privées, entre autres.