Échec au crime : moins du tiers des récompenses sont réclamées

Une porte-parole de Sudbury Rainbow Crime Stoppers, Lana Tremblay-Lavergne, souligne que l’organisme ne partage que les statistiques totales, depuis 1987, et non pas pour chaque année, « dans un effort pour protéger l’anonymat des informateurs. »

Le programme Échec au crime de Sudbury, qui couvre plusieurs municipalités, dont le Grand Sudbury, Espanola, Elliot Lake et Rivière des Français, a approuvé un total de 729 075 $ en récompense depuis 1987.

Le territoire couvert par Sudbury Rainbow Crime Stoppers comprend aussi l'île Manitoulin. Photo : Google Maps

Comme le programme ne collecte aucune données concernant les informateurs, c'est la responsabilité de ces derniers de faire le suivi, grâce à un numéro d'identification, pour vérifier s'ils sont admissibles à une récompense.

Si c'est le cas, on leur indique de se rendre dans un commerce ou une organisation partenaire d'Échec au crime, où ils donnent leur numéro d'identification et ils reçoivent une enveloppe d'argent comptant.

L'idée que les informateurs donnent des renseignements pour l'argent est, dans une très large mesure, un mythe , a écrit Mme Tremblay-Laverge dans un courriel.

« Le fait que la majeure partie des récompenses approuvées par notre conseil d'administration depuis sa création ne soient pas réclamées, témoigne du fait que les gens veulent simplement dire ce qu'ils savent en toute sécurité et de manière anonyme. » — Une citation de Lana Tremblay-Lavergne, directrice du bureau et des événements de Sudbury Rainbow Crime Stoppers

À l’échelle de la province, c’est 8,3 millions de dollars qui ont été approuvés par les programmes Échec au crime.

L’association provinciale des programmes Échec au crime ne rend toutefois pas publique la proportion des récompenses qui ont été versées.

Les sommes non réclamées sont placées dans le fonds de réserve du programme, explique Mme Tremblay-Lavergne, qui ajoute que l’argent est recueilli grâce à plusieurs activités de collectes de dons.

L'argent reçu sert aussi à des activités de sensibilisation.

En date du 9 décembre 2022, Sudbury Rainbow Crime Stoppers a reçu depuis sa création 34 803 dénonciations.

Celles-ci ont aidé à résoudre 4140 cas et à retrouver 384 fugitifs.

Les informations contenues dans ces dénonciations ont également permis de récupérer plus de 53 millions de dollars en biens volés et en drogues.

Le chef du Service de police du Grand Sudbury affirme que la collaboration de la population est essentielle, surtout parce que les incidents peuvent s'étendre à plusieurs régions et mobiliser plusieurs corps policiers.

« Nous savons que les types d’incidents auxquels les agents sont confrontés ainsi que les enquêtes qui en découlent sont de plus en plus complexes, de la cybercriminalité financière au trafic humain, en passant par les surdoses d’opioïdes et les homicides », a-t-il déclaré.

Le mois de janvier est reconnu mondialement comme le mois du programme Échec au crime.

Les personnes qui font une dénonciation anonyme peuvent recevoir jusqu’à 2000 $ si l’information aide à résoudre un crime ou à récupérer des biens.