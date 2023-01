La croissance démographique du Bas-Saint-Laurent s’est accélérée en 2021-2022

Selon l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), la population estimée du Bas-Saint-Laurent au 1er juillet 2022 était d’environ 200 500 habitants.

Il s’agit d’une croissance de 7,3 pour mille par rapport à l’an dernier.

« Ce taux de croissance est par ailleurs en constante augmentation depuis 2018-2019 », souligne l’ ISQ dans sa dernière fiche démographique publiée mercredi.

Cette croissance démographique s’explique principalement par la migration entre les différentes régions du Québec.

Le solde migratoire interrégional de 1293 personnes du Bas-Saint-Laurent est inférieur à celui de 2020-2021, mais il demeure supérieur à ceux des années précédentes.

La MRC de La Matanie enregistre le plus haut solde migratoire interne de la région avec 319 personnes de plus en provenance des autres régions du Québec.

Le solde de Rimouski-Neigette a chuté de 386 à 41 entre 2020-2021 et 2021-2022.

Solde net de migration interne pour les MRC du Bas-Saint-Laurent Solde net de migration interne pour les MRC du Bas-Saint-Laurent MRC 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 La Matapédia -105 7 44 202 200 La Matanie -36 -50 114 131 319 La Mitis -83 -8 67 143 117 Rimouski-Neigette 105 197 115 386 41 Les Basques -8 -22 41 146 166 Rivière-du-Loup 145 68 153 223 129 Témiscouata -83 9 84 238 220 Kamouraska -67 -77 101 128 101

Population toujours vieillissante

Par ailleurs, le Bas-Saint-Laurent compte toujours la population la plus âgée du Québec. Plus du quart de la population est âgée de 65 ans et plus, soit la proportion la plus élevée de la province à 28,4 %.

À l’opposé, la part des moins de 20 ans est l’une des plus faibles au Québec à 18,3 %.

Le Bas-Saint-Laurent est l’une des rares régions où le nombre de décès surpasse celui des naissances, et ce, pour une dixième année consécutive.

« Il s’agit d’un renversement de situation pour la région, dont la population tendait généralement à diminuer depuis 1986-1987 », ajoute l’ ISQ dans sa fiche démographique.

La baisse des naissances et cette hausse des décès ont mené à une décroissance naturelle de la population de -560 personnes en 2021, un déficit qui s’accentue au fil des ans.