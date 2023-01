OpenAI teste une formule professionnelle payante pour le robot conversationnel ChatGPT

Le laboratoire d’intelligence artificielle (IA) OpenAI cherche des façons de rentabiliser son très populaire robot conversationnel ChatGPT. L’entreprise a mis en place une liste d’attente pour les entreprises ou les personnes qui souhaiteraient souscrire à une version plus efficace de son logiciel.

ChatGPT, qui est offert gratuitement sur le site de l’entreprise depuis quelques semaines, impressionne les internautes par ses réponses à leurs requêtes en offrant des interactions qui imitent admirablement le dialogue humain.

Selon plusieurs spécialistes, il coûte toutefois très cher de maintenir en ligne un tel service utilisé par des millions de personnes. Il n’est donc pas surprenant de voir l’entreprise tenter de trouver des moyens d’en tirer des revenus.

Une personne à l’emploi d’OpenAI a publié dans une discussion Discord, une application de messagerie instantanée, un lien vers un formulaire  (Nouvelle fenêtre) permettant de s’inscrire à une liste d’attente pour être parmi les premières personnes ou entreprises à avoir accès à ce qui est appelé « ChatGPT Professionnal ».

Cette version « expérimentale » du service donnera accès à de nombreux avantages, dont des réponses plus rapides et un nombre illimité de requêtes.

« Notre but est de continuer à améliorer et à maintenir le service, et nous envisageons la monétisation de celui-ci pour assurer la longévité à long terme [de ChatGPT] », peut-on lire dans un message sur Discord.

Par ailleurs, plusieurs médias ont rapporté mardi que le géant informatique Microsoft serait sur le point d’investir 10 milliards de dollars américains (13,4 milliards de dollars canadiens) dans le laboratoire d’intelligence artificielle.

N’importe qui peut s’inscrire pour un futur accès à ChatGPT Professionnal. Pour l'instant, il n’y a pas de montant prédéfini indiqué pour l’abonnement au service.