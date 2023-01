Alcool au volant : 5 ans de détention pour Alicia Van Bree

À London, Alicia Van Bree a été condamnée mercredi à 5 ans de prison au sujet de l'accident, qui a fait un mort et un blessé près de Strathroy dans le sud-ouest de l'Ontario en 2020. Mme Van Bree avait plaidé coupable en août à deux accusations de conduite avec les facultés affaiblies ayant causé la mort et des blessures. La victime est une fillette de 8 ans.

Dans une brève sentence, la juge Maria Carrocia explique que son châtiment doit être juste et proportionnel à la gravité des accusations et le niveau de responsabilité de la contrevenante et le caractère moralement blâmable de sa conduite.

« Peu importe la peine que je lui inflige, ma décision ne ramènera pas à la vie la victime », dit-elle d'entrée de jeu.

Elle admet en revanche avoir tenu compte des déclarations des membres de la famille de la victime sur l'impact que la mort de la petite Nihal Toora a eu sur leur vie depuis deux ans et demi.

« Il est indéniable que le chagrin indescriptible de la famille Toor est toujours palpable », poursuit-elle.

La victime de 8 ans, Nihal Toor, était la quatrième et dernière fille de Sukhwinder et de Baljinder Samra Toor. Photo : AVEC L'AUTORISATION DE PAM BAINS

La magistrate précise néanmoins qu'elle est tenue par la loi de dénoncer et de dissuader quiconque de conduire en état d'ébriété.

Elle note en outre que le nombre d'accidents causés par l'alcool est en hausse depuis quelques années dans le Sud-Ouest de l'Ontario.

Elle a pris soin de relever le seul facteur aggravant dans cette affaire, lequel est de taille : le taux d'alcool de la femme était de 140 à 170 mg par 100 ml de sang.

« Même si elle ne conduisait pas vite le soir du 17 juillet 2020, il est clair que l'alcool a altéré son jugement, lorsqu'elle a tourné à gauche en frappant de plein fouet la voiture qui roulait en sens inverse », précise-t-elle.

Silencieuse, toute vêtue de noir, assise à côté de son avocat, la femme de 35 ans écoutait en pleurs le jugement de la magistrate.

Elle avait été libérée sous caution après l'accident.

Des membres de la famille Toor s'étaient déplacés au Canada pour témoigner en personne lors de l'audience sur la détermination de la peine au tribunal de London. Photo : Radio-Canada / Colin Butler

La juge Carrocia lui impose donc une peine de 5 ans de détention et une interdiction de conduire durant 15 ans après sa sortie de prison.

La Couronne réclamait 8 ans de prison et la défense de Van Bree avait demandé une peine maximale de 3 ans.

La juge a tenu compte en revanche de nombreux facteurs atténuants, comme la reconnaissance de culpabilité, l'absence de casier judiciaire et les remords de l'accusée.

« Alicia Van Bree a entièrement endossé la responsabilité de sa faute et elle sait que la prison ne peut être que son seul châtiment. » — Une citation de Maria Carrocia, juge de la Cour supérieure de l'Ontario

La magistrate rappelle en outre que Mme Van Bree est déterminée à devenir sobre en poursuivant sa thérapie en détention.

Elle dit également avoir pesé « la bonne réputation de la contrevenante » et les lettres de soutien que la Cour a reçues de la communauté à son sujet.

La juge rappelle d'ailleurs que le rapport présentenciel qui avait été commandé au sujet de l'accusée était très positif. « Ses possibilités de réinsertion sociale sont très bonnes », conclut-elle.

Nihal Toor est morte dans un accident de la route provoqué par l'alcool le 17 juillet 2020 près de Strathroy dans le Sud-Ouest de l'Ontario. Photo : AVEC L'AUTORISATION DE PAM BAINS

À l'époque, Nihal Toor, qui vivait en Virginie avec ses parents, était venue rendre visite à ses grands-parents en Ontario avec sa famille. Sa grand-mère Jasbir Samra avait été gravement blessée dans la collision.

La juge a d'ailleurs rendu sa sentence par visioconférence, parce que les parents de la fillette n'ont pas pu venir cette fois en Ontario pour l'occasion.

L'audience sur la détermination de la peine de Mme Van Bree avait donné lieu à d'émouvants témoignages l'automne dernier.

Dans un acte d'abnégation, le père de la petite victime, Sukhwinder Toor, lui avait pardonné sa faute, en disant que sa fille en aurait fait autant si elle avait encore été en vie.

« Ma petite Nihal vous aidera à soulager votre conscience et à changer votre vie », avait-il dit en s'adressant de vive voix à Mme Van Bree le 18 novembre.

La magistrate a déclaré à la cour qu'elle avait été très sensible aux déclarations de M. Toor, lorsqu'elle a souhaité bonne chance à Alicia Van Bree avant que des gardiens n'emmènent la prévenue à l'extérieur du prétoire.