La famille d’Elnaz Hajtamiri, enlevée il y a 1 an, espère toujours la retrouver vivante

« Je sais que ça fait un an, mais on essaie de garder espoir qu’elle reviendra à la maison bientôt », explique sa sœur Aysa Hajtamiri qui vit à Melbourne en Australie.

« On espère toujours qu’elle est vivante, qu’on va la revoir, qu’on va pouvoir la prendre dans nos bras. » — Une citation de Aysa Hajtamiri, sœur de la victime

Selon la Police provinciale de l'Ontario (PPO), trois hommes habillés en uniforme de policier sont responsables de l’enlèvement de la femme de 37 ans à un domicile d’un proche de la victime à Wasaga Beach.

La PPO n’a toutefois toujours pas identifié ces suspects.

L'enquête se poursuit

« Nous ferons tout le nécessaire pour localiser Elnaz, identifier et tenir imputables ceux qui sont responsables de cet enlèvement », promet toutefois le détective Martin Graham.

L’ex-petit ami d'Elnaz Hajtamiri, Mohamad Lilo, a été accusé relativement à l'enlèvement. Il demeure actuellement en détention.

Un interdit de publication nous empêche de donner les raisons du juge de paix de refuser de libérer l'accusé ni toute autre information dans cette affaire.

Attaquée avec une poêle à frire

Elnaz Hajtamiri avait également été victime d'une agression à la poêle à frire dans un stationnement souterrain d'une tour de logements en copropriété en décembre 2021 à Richmond Hill, au nord de Toronto.

Cette attaque est survenue quelques semaines seulement avant son enlèvement.

Mohamad Lilo a été accusé de tentative de meurtre; deux autres personnes ont été accusées par la Police régionale de York pour cette agression.

Mohamad Lilo, 34 ans, est toujours en détention. Photo : Facebook/Mohamad Lilo

La police aurait dû réagir dès les menaces, estime la sœur

La sœur de la victime, Aysa Hajtamiri, dit être reconnaissante du travail de la police, mais estime que cette dernière aurait dû agir plus vite, dès qu'Elnaz Hajtamiri avait rapporté des menaces.

Elle affirme que la police aurait dit à Elnaz de ne pas s’inquiéter de ce type de menaces qui sont courantes lors de ruptures. Selon Aysa Hajtamiri, la police aurait conseillé à Elnaz de trouver un endroit sûr et de recontacter le service policier si les menaces devenaient plus sérieuses.

Le détective de la PPO Martin Graham indique de son côté ne pas être au courant de ces discussions.

« Mon plus grand espoir est que nous retrouvions Elnaz vivante. Mais évidemment, avec le temps et le fait qu’on approche du premier anniversaire [de la disparition], ma plus grande crainte est que ce ne soit pas le cas », reconnaît le détective.

La police doit présenter une mise à jour de son enquête jeudi, soit un an, jour pour jour, depuis l’enlèvement.