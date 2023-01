Les permis des magasins d’alcool de la Saskatchewan seront mis aux enchères en février

Le gouvernement provincial a annoncé dans son discours du Trône de l'automne qu'il privatisera entièrement la vente d'alcool, d’ici à la fin du mois de mars.

La ministre responsable de la Régie des alcools et des jeux de hasard de la Saskatchewan (SLGA), Lori Carr, prévoit que les enchères en ligne attireront de nombreux candidats.

« Nous savons que les industries privées font de bonnes affaires dans ce secteur. Nous avons constaté un grand intérêt à ce sujet », affirme Lori Carr, précisant que le Ministère reçoit beaucoup de questions concernant le fonctionnement et la privatisation des magasins d'alcool.

Actuellement, la SLGA gère 34 magasins d'alcool sur 600.

Selon le gouvernement provincial, les candidats retenus doivent ouvrir un magasin d'alcool dans les 18 mois suivant la clôture de la vente aux enchères. Ainsi, ils ne sont pas autorisés à revendre leur permis avant l’ouverture du magasin.

Cependant, Lori Carr assure que le gouvernement va donner le temps nécessaire aux candidats retenus pour qu’ils ouvrent et fassent fonctionner leur magasin.

La ministre responsable de la Régie des alcools et des jeux de hasard de la Saskatchewan (SLGA), Lori Carr, indique que les candidats retenus ne sont pas autorisés à revendre leur permis avant l'ouverture du magasin d'alcool. Photo : La Presse canadienne / Heywood Yu

« Dans le cadre des lignes de conduite que nous avons établies, on doit acheter un permis, ouvrir son magasin, et ensuite, on peut revendre son permis si on n'arrive pas à le faire », explique la ministre responsable de la SLGA, précisant que l’offre de départ pour acheter un permis est de 0 $.

De son côté, le Syndicat des employés du gouvernement de la Saskatchewan (SGEU) a lancé une campagne « Save Our Stores » (« Sauvez nos magasins ») pour lutter contre les fermetures.

« Nous nous sommes rendu compte que, une fois que l’un de nos magasins ferme, nous n'aurons plus d'autres solutions », déclare le vice-président du SGEU , Bob Stadnichuk.

Le vice-président du SGEU, Bob Stadnichuk, pense que le gouvernement de la Saskatchewan a tout mis en place pour qu'il y ait beaucoup de ventes avec très peu de bénéfices. Photo : Radio-Canada / Alexander Quon

Bob Stadnichuk fait partie des quelque 350 personnes qui vont perdre leur emploi à cause de la fermeture des magasins d’alcool, d’ici la fin du mois de mars.

Selon le vice-président du SGEU , le gouvernement provincial a tout mis en place pour qu'il y ait beaucoup de ventes avec très peu de bénéfices.

« Le gouvernement provincial va subir une énorme perte de magasins d'alcool à la fin du mois de mars et il va s'en servir pour justifier les raisons de la fermeture de ces magasins, mais c'est lui qui a fait en sorte que les choses se passent ainsi », conclut Bob Stadnichuk.