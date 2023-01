Pour ou contre plus de location à court terme à Magog? Le registre est ouvert

Magog limite les locations à court terme à certaines zones seulement, mais une nouvelle loi provinciale permettra ce type de location dès le mois de mars à toutes les résidences provinciales du Québec pour une durée de moins de 31 jours.

La Ville souhaite maintenir le statut actuel et conserver l'interdiction dans les zones déjà proscrites. Néanmoins, elle invite les citoyens qui s'opposent à cette décision à le faire savoir en signant le registre.

La greffière adjointe à la Ville de Magog, Marie-Pierre Gauthier, explique que cela déterminera si la Ville emboîte le pas à Québec ou maintien le statu quo. « S'il y a suffisamment de signatures qui sont faites au registre, la Ville va devoir choisir entre un référendum ou retirer le règlement. Si le règlement est retiré, l'hébergement touristique va être permis dans les zones en question », explique-t-elle.

Une des résidentes de Magog, Nicole Taillon, aimerait pouvoir louer sa maison à l'occasion. Elle a signé le registre et croit que plusieurs citoyens avec des moyens financiers moindres pourraient bénéficier de cette situation.

« J'ai contacté entre 30 et 40 maisons. Seulement une maison était au courant de ce règlement potentiel. Pour bien des familles, le fait de pouvoir louer leur maison pendant leurs vacances, ça leur donne l'opportunité de se payer justement des vacances », soutient-elle. « Moi, j'avance en âge et j'aurais besoin d'un supplément pour payer à l'occasion un peintre, un réparateur. »

Elle ne comprend d'ailleurs pas pourquoi la Ville priverait les citoyens de cette manne alors que de grands entrepreneurs en profitent.

« Ce sont des maisons familiales. Il n'y aura pas de débordement possible. Et on ne parle pas de quelque chose à 365 jours par année »