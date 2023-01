L’Aluminerie Alouette a subi des pertes à cause de la tempête et des pannes

L'électricité québécoise peut être un avantage pour les grandes entreprises, mais elle peut aussi leur nuire quand le climat se déchaîne et que les infrastructures flanchent. Radio-Canada a appris que l'Aluminerie Alouette, sur la Côte-Nord, déplore des bris d'équipements et un ralentissement de production à la suite de la tempête survenue dans la nuit du 23 au 24 décembre.

La veille de Noël, plus de 20 000 résidents de la Côte-Nord ont été privés d'électricité et cela inclut des entreprises, dont des très grosses, comme l'Aluminerie Alouette, qui emploie 900 personnes à Pointe-Noire, près de Sept-Îles. La tempête est survenue à un moment où trois lignes de transport à très haute tension d'Hydro-Québec venaient de tomber hors service à cause du verglas, quelques jours plus tôt.

Des monteurs de lignes ont été envoyés en renfort à Sept-Îles durant les Fêtes. Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

L'usine a été privée d'électricité durant la matinée du 24 décembre. Elle a été rebranchée par Hydro-Québec en début d'après-midi, mais le mal était fait.

Ralentissement durant plusieurs jours

« Cette panne partielle a notamment affecté l’alimentation en électricité d’une partie de nos cuves, ce qui s’est traduit par des perturbations opérationnelles subséquentes qui ont duré plusieurs jours », confirme la directrice des communications de l'Aluminerie, Marie-Claude Guimond.

« Grâce à la mobilisation de nos employés et partenaires et à leur travail pour sécuriser les lieux, les opérations et minimiser les impacts sur le procédé, un retour à la normale a pu être effectué de façon sécuritaire », ajoute-t-elle.

L'entreprise ne dit pas combien lui ont coûté les dégâts et le ralentissement des opérations qu'ils ont causés. Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

Des dégâts à cause du vent

Les installations et équipements d’Aluminerie Alouette ont subi différents bris matériels qui n'ont pas eu d'impact direct sur la production. L'entreprise n'a pas spécifié de quoi il s'agissait.

L'entreprise refuse par ailleurs de dire combien lui ont coûté ces dégâts associés au ralentissement de ses opérations durant plusieurs jours. L’évaluation détaillée des pertes est en cours « et l’information demeurera de nature interne », prévient Aluminerie Alouette.