Leïla Beaudoin : À fond sur le ring comme à l’université

Leïla Beaudoin est classée, selon Boxrec, 10e mondiale chez les super-plumes, une division qui regroupe 145 boxeuses actives. À la World Boxing Association (WBA), elle est classée 9e au monde dans cette catégorie.

Elle qualifie l'atteinte de ce niveau de « complètement fou », alors qu'elle pensait arrêter de boxer il y a quelques mois, après l'annulation de combats en raison de la COVID-19.

« Ça a été assez difficile, mais [...] la passion, le feu, sont revenus. Puis, j'ai continué et j'en suis là aujourd'hui. Si j'avais arrêté, je n'aurais pas vécu tout ce que j'ai vécu cette année », affirme la boxeuse.

« L'automne passé, je n'aurais jamais imaginé que cette année j'accomplirai autant de choses. J'aurais peut-être même pensé à arrêter boxer l'année passée. » — Une citation de Leïla Beaudoin, boxeuse

Elle se dit heureuse d'avoir persévéré et de voir là où sa décision de continuer à boxer l'a menée.

« Ça mène à ce classement-là qui va m'ouvrir encore plus de portes pour cette année. C'est juste malade parce que là l'année passée, je ne me voyais pas aller en championnat du monde, puis là je me vois y aller », soutient-elle.

Après huit combats en carrière, la boxeuse demeure invaincue.

« Oui, il y a de la pression, mais je carbure à ça aussi dans un sens. » — Une citation de Leïla Beaudoin, boxeuse

« C'est sûr qu'il y a toujours une pression, je dirais, à chaque combat parce je boxe pour Eye of the Tiger Management qui est même une agence promotionnelle qui s'impose sur la scène internationale. Déjà, de boxer pour eux, j'ai déjà la pression qu'il faut que je performe, il faut que je m'entraîne », poursuit Leïla Beaudoin.

Une infirmière qui boxe

Leïla Beaudoin poursuit des études tout en étant une athlète de haut niveau.

Elle affirme, en riant, ne pas savoir comment elle arrive à concilier ces deux activités.

« C'est exceptionnel ça aussi. Je pense que j'aime ça être occupé. Je pense que j'aime ça être active dans ma vie. Je ne vous cacherai pas que l'année, je l'ai fini à bout de souffle. Quand j'ai pris le dernier combat, j'étais comme "ok, on le fait vraiment là? Je vais être en fin de session, ça va être quelque chose!" », ajoute la boxeuse.

« Une fois dedans, j'avais vraiment hâte au combat. Je suis vraiment contente de l'avoir fait. J'ai hâte de poursuivre aussi dans cette lancée-là pour 2023. » — Une citation de Leïla Beaudoin, boxeuse

Leïla Beaudoin explique que, comme quiconque, il est difficile pour elle de retourner à l'entraînement après un moment d'arrêt.

De nouveaux objectifs pour 2023

Leïla Beaudoin explique qu'elle n'a pas encore fait de combat de huit rondes, mais qu'elle a déjà pris part à des combats de quatre ou de six rondes.

Son objectif pour la prochaine année est donc de tenter de réaliser un combat de huit rondes.

« Ça va m'amener à gagner plus d'expérience. Puis, pouvoir espérer et aller chercher des titres mineurs. En ayant des titres mineurs, ça peut me faire monter dans le classement de certaines ceintures de championnats du monde », précise la boxeuse.

« Pour cette année, peut-être un combat de championnat du monde, à la fin de cette année, mais sinon peut-être plus en début 2024. » — Une citation de Leïla Beaudoin, boxeuse

À l'approche des Jeux du Québec qui se tiendront cet hiver à Rivière-du-Loup, Leïla Beaudoin encourage tous les jeunes athlètes de la région à continuer de persévérer, comme elle, dans leur sport.

« Ça vaut la peine de persévérer et de pousser. J'en suis la preuve », affirme-t-elle.