Aide à l’inflation : quelle est la province la plus généreuse?

Face à la hausse du coût de la vie, presque toutes les provinces et les territoires canadiens ont mis en place des mesures pour faire face aux effets de cette inflation sur leur population. Chèques au plus grand nombre, rabais sur l’énergie ou mesures très ciblées : l’éventail de choix est vaste, mais lesquels sont les plus judicieux d’un point de vue économique?

L’Alberta s’est en tout cas targuée cette semaine d’avoir les mesures les plus généreuses au pays.

« Notre plan d’action sur l’abordabilité de 2,8 milliards de dollars est [...] l'initiative la plus importante de ce type au Canada », a dit le ministre albertain des Technologies et de l’Innovation, Nate Glubish, en conférence de presse lundi.

Entre autres mesures, les parents qui ont un revenu de moins de 180 000 $ recevront 100 $ par enfant et par mois pendant six mois. Un versement similaire de 600 $ sera offert aux aînés et aux bénéficiaires de programmes sociaux.

Le Québec domine

À la lumière du critère de revenu, le paiement est en effet le plus généreux au Canada.

Au Québec, le montant maximal de 600 $ est seulement offert aux adultes dont le revenu déclaré en 2021 était inférieur à 50 000 $.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Si on prend toutefois l’intégralité des mesures d’aide à la hausse du coût de la vie, la Belle Province surpasse largement ses voisins, selon l’analyse de Luc Godbout, titulaire de la chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques à l’Université de Sherbrooke. Rien qu’en versements ponctuels, le Québec y a consacré près de 7,5 milliards de dollars de budget depuis plus d’un an.

Les économistes de Desjardins arrivent aussi aux mêmes conclusions dans un récent rapport  (Nouvelle fenêtre) .

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Selon l'analyse de Luc Godbout, le Québec est la province ayant le plus dépensé pour limiter les effets de l'inflation. Photo : Luc Godbout/ Chaire en fiscalité et en finances publiques

Une générosité mal placée?

L’économiste de l’Université Concordia Moshe Lander estime que la générosité n’est pas une vertu en temps inflationniste, puisque les injections d’argent dans l’économie comme les versements envoyés à d'importantes parties de la population ont le potentiel d’aggraver le problème.

« La ligne est mince entre ne rien faire et être trop généreux au point que l'on contribue au problème et à la prolongation de la situation. » — Une citation de Moshe Lander, économiste, Université Concordia

Même si les provinces n'essaient pas de se concurrencer, la population aura tendance à demander au gouvernement d’en faire autant que son voisin, ajoute-t-il.

Moshe Lander craint aussi que les mesures décrites comme temporaires et ponctuelles ne le soient pas. « La plupart des Canadiens ont dans l’idée que, dès que les taux d’intérêt augmentent, l’inflation va descendre. Mais cela prend 18 mois pour que chaque hausse fasse effet », souligne-t-il.

La première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, a ainsi fait allusion à l’arrivée de nouvelles mesures, sans oublier que la province sera en élection à la fin du mois de mai.

« Nous ne voyons pas de bonnes politiques économiques dans la plupart des provinces, juste de la bonne politique. » — Une citation de Moshe Lander, économiste

La clé : des mesures ciblées et limitées

L’économiste principal chez Desjardins, Marc Desormeaux, tempère toutefois ces inquiétudes. Si les premières mesures annoncées comme les 500 $ en Saskatchewan étaient très larges, les dernières politiques semblent plus limitées.

« C’est encourageant que les politiques les plus récentes dans les provinces ciblent les ménages à faible revenu, souligne-t-il. C'est eux qui sont toujours les plus frappés par l'inflation, et on peut les aider avec des mesures ciblées en donnant de l'appui financier avec moins de risques d'exacerber l'inflation. »

Il cite l’exemple de la Colombie-Britannique, qui fournit une aide progressive aux ménages ayant un revenu inférieur à 79 000 $.

Le risque de voir de plus amples mesures a également diminué, selon les prévisions de M. Desormeaux, parce que le pic d’inflation a été atteint et qu'une possible récession aidera à ralentir la croissance des prix.

L’économiste principal du Centre canadien de politiques alternatives, David Macdonald, est également d’avis que les politiques en place auront peu d’effet inflationniste. La hausse des salaires n’a pas suivi celle des prix, ce qui a miné le pouvoir d’achat des Canadiens mois après mois.

« Les travailleurs réduisent déjà ce qu’ils peuvent acheter à cause de l’inflation, et ces transferts d’argent ne vont pas vraiment changer cette situation », explique-t-il.

Les plafonds aux hausses de loyer établis dans plusieurs provinces atlantiques lui semblent les plus efficaces. « Ce qui aura un impact sur l’inflation plus directement, c’est d’essayer de plafonner les prix que les provinces gèrent », souligne-t-il.