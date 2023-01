Une arbitre de Lévis à la Coupe du monde de soccer

Marcotte est l’une de cinq Canadiennes qui figurent sur la liste d’arbitres dévoilée par la FIFA, lundi, en vue de la compétition qui se déroulera en Nouvelle-Zélande et en Australie, en juillet prochain.

« J’imagine que c’est un peu comme n’importe quel joueur de soccer. La Coupe du monde, c’est vraiment le summum de ce qu’on peut rêver. La plus grande réalisation possible. En commençant à arbitrer à 15 ans, ce n’est pas quelque chose à laquelle je m’attendais », a-t-elle avoué au micro de C’est encore mieux l’après-midi, mardi.

Elle qui arbitre sur le circuit mondial depuis 2019, Myriam Marcotte a été informée de sa sélection par la FIFA un peu avant les Fêtes. Ce sont ses performances sur le terrain qui lui ont valu cet appel, explique-t-elle. Les matchs qu’elle arbitrera d’ici la Coupe du monde auront également un impact sur ses responsabilités lors de la compétition.

« Il faut performer lors des matchs qu’on a, que ce soit au niveau provincial, national ou peu importe. Il va également y avoir des camps d'entraînements. Un qui s’en vient à la fin février et un autre avant la compétition. »

Être en forme et prendre les bonnes décisions

Pour le commun des mortels, la question se pose: comment la FIFA évalue-t-elle les performances de ses arbitres?

« Quand il y a une décision controversée, il y a un panel d’experts qui vont déterminer par après si l’arbitre a pris la bonne décision. Ensuite, il y a plein d’autres composantes. Une grosse composante, c’est d’être physiquement bien placé pour voir la situation et pouvoir prendre la bonne décision. »

Myriam Marcotte (à gauche) pendant le camp national canadien pour arbitres tenu en Floride, en février 2019 Photo : Martin Bazyl/Canada Soccer

Le positionnement peut paraître simple, mais pour un ou une arbitre de la FIFA, cela implique de courir en moyenne une douzaine de kilomètres par match. « Il faut être capable de suivre les joueuses durant 90 minutes et parfois plus », pointe Marcotte.

Maman et arbitre

Déjà un défi pour n’importe quel arbitre international, les rigueurs physiques de l’emploi le sont devenues encore plus pour la Lévisienne de 30 ans depuis qu’elle a mis au monde une petite fille en mai 2021.

« C’est vraiment difficile. Avant et après le bébé, c’est complètement différent. Ça prend du soutien et j’en ai reçu beaucoup de Soccer Canada et Soccer Québec » — Une citation de Myriam Marcotte

« C’est sûr que pour revenir en bonne forme malgré le 3 ou 4 heures de sommeil parfois, il faut trouver du temps pour s'entraîner. Il faut prendre chaque minute qu’on a pour ça dans une journée », poursuit celle qui travaille également comme coordonnatrice à l'arbitrage de Soccer Lanaudière.

Car elle ne peut vivre uniquement de son travail d’arbitre. « En Europe, on voit de plus en plus d’arbitres féminines qui réussissent à faire leur place dans des ligues masculines et ainsi gagner leur vie avec ça. De mon côté, ce n’est pas le cas. »

Sa participation à la Coupe du monde pourrait toutefois lui ouvrir certaines portes. « Après ça, les différentes ligues nous connaissent un peu plus. Est-ce que ça peut offrir des débouchés intéressants? C'est ce que je vais voir », conclut Myriam Marcotte.