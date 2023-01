Une aide de 40 M$ d’Ottawa pour la relance des PME touristiques québécoises

Ottawa allonge 40 millions de dollars pour venir en aide aux petites et moyennes entreprises (PME) touristiques du Québec, durement touchées pendant la pandémie.

Environ 1500 PME pourront se diviser cette enveloppe budgétaire afin de bonifier des projets visant à relancer leurs activités ou encore d'assurer leur pérennité. Le montant versé par entreprise s'élèvera de 15 000 à 45 000 dollars.

La ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, Pascale St-Onge, justifie cette aide en raison des nombreux défis auxquels fait face l'industrie touristique. « Pendant la pandémie, les Québécois ont beaucoup voyagé partout au Québec, explique-t-elle. Mais avec la reprise du voyage international et les difficultés que l'industrie peut connaître, l'inflation et le coût de la vie [on voulait donner une aide]. »

« Le secteur touristique a été fortement ébranlé par la pandémie. On veut s'assurer [...] que nos entreprises soient bien positionnées. » — Une citation de Pascale St-Onge, ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec

La ministre Pascale St-Onge explique que le but est d'aider les entreprises à se relever de la pandémie. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Une aide bien reçue par l'industrie

L'aide sera versée à la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et au Réseau des Sociétés d'aide au développement des collectivités (SADC) et des Centres d'aide aux entreprises (CAE), qui assureront la distribution. L'enveloppe sera divisée à parts égales entre la FCCQ et le Réseau.

Déjà, de petites entreprises de l'Estrie, comme la Mine Capelton de North Hatley, attendent cette aide avec impatience. La coordonnatrice de la Mine, Geneviève Vallières, soutient que même si cela ne permet pas de mettre en branle des projets d'envergure, cela fera en sorte que des améliorations, qui n'auraient pas vu le jour autrement, pourront être réalisées.

L'aide est une « belle tape dans le dos » pour la Mine Capelton, selon sa coordonnatrice. Photo : Radio-Canada

« Des petits ajouts qui ne paraîtront pas de l'extérieur, mais nous, de l'intérieur, on sait que cela va augmenter l'expérience du visiteur », affirme-t-elle.

« C'est le petit plus, la petite tape dans le dos qui va faire qu'on va être capable d'aller plus loin que de juste faire l'entretien de nos installations. » — Une citation de Geneviève Vallières, coordonnatrice de la Mine Capelton

Avec les informations de Brigitte Marcoux