Les artistes de la drag à Sault-Sainte-Marie seront au rendez-vous malgré tout

Les artistes de la drag ont confirmé leur présence. « L’autre artiste et moi, notre première réaction a été de dire ‘on va de l’avant’, » soutient Ashley Aikens-McIntosh, le drag king Luke Gore-Shadow.

La bibliothèque l’a contactée pour lui dire « qu’ils ont hâte de tenir l’événement, qu’ils sont prêts et qu’ils désirent garder la présence médiatique à un minimum afin que l’accent soit mis sur eux [les artistes] ».

Lincoln Louttit, directeur des communications au Service de police de Sault-Sainte-Marie confirme que le service est au courant de la tenue « potentielle d’une manifestation et suit la situation de près ».

Toutefois, les risques à la sécurité publique demeurent faibles, selon M. Louttit, alors que les événements passés associés à la fierté gaie dans la communauté n’ont jamais été teintés d’incidents violents.

Linsay Ambeault, mère de deux adolescents, dont un de 15 ans non-binaire, est d’accord avec M. Louttit. Accompagnée de ses enfants, elle sera présente samedi afin de soutenir les artistes du drag et affirme ne pas craindre pour sa sécurité.

« Tout est de bon augure [...]. Cela dit, nous vivons dans un monde où la haine est très présente. » — Une citation de Ashley Aikens-McIntosh, alias Luke Gore-Shadow

Mme Aikens-McIntosh demeure plus prudente. Bien qu’inondée de messages de soutien face à la poignée d’opposants et très optimiste, elle avoue ressentir « un peu de crainte ».

Son inquiétude provient notamment de la dernière fusillade survenue à Colorado Springs, aux États-Unis, dans une discothèque LGBTQ+.

Une opposition croissante

Mme Aikens-McIntosh s’implique dans de tels événements depuis 2017, mais c’est à l’été dernier que remonte sa première participation à une heure de conte en présence, à la bibliothèque municipale de Sault-Sainte-Marie, dans le cadre des célébrations de la fierté gaie.

« Il n’y avait pas d’opposants, nous avons fait de la publicité, nous sommes allées à la bibliothèque, les enfants sont venus, nous avons lu les histoires et fait des bricolages, et c’était tout », dit Mme Aikens-McIntosh à propos de l’événement.

Les bibliothèques municipales organisent souvent les heures de conte, durant lesquels les artistes du drag racontent des histoires aux enfants (archives). Photo : Radio-Canada

Depuis, de nombreux événements similaires font les manchettes à cause d’opposants qui s’expriment de plus en plus. « J’ai entendu parler d’heures du conte annulées à cause de menaces reçues », se désole-t-elle.

Lorsque questionnée sur les motivations des opposants, elle est catégorique : « c’est à cause de la haine, l’homophobie et la transphobie ». Elle aimerait jeter le blâme sur un manque d’éducation, mais n’y croit pas.

« S’il s’agit d’un manque d’éducation, ce manque est un choix, [...] ce qui équivaut à de l’homophobie, de la transphobie, de la haine et de la peur. » — Une citation de Ashley Aikens-McIntosh, alias Luke Gore-Shadow

La mère de famille, Mme Ambeault, se dit « choquée que cela ait encore lieu en 2023 ».

Front commun pour les enfants

Les enfants qui se sentent différents doivent pouvoir s’identifier à quelqu’un qui leur ressemble, soutient Mme Aikens-McIntosh en ajoutant que les « statistiques concernant les taux de suicide chez les jeunes queers sont faramineux ».

« Il y a des adultes LGBT heureux qui étaient auparavant des jeunes confus. Il y a de l’espoir [...] et c’est pour ça que nous le faisons [l’heure du conte] » — Une citation de Ashley Aikens-McIntosh, alias Luke Gore-Shadow

Mme Ambeault souhaite manifester contre la manifestation et démontrer qu’il y a plus de gens qui soutiennent la tenue de l’événement que d’opposants.

« J’espère qu’en leur tenant tête, je vais inspirer les gens comme mon plus jeune enfant à vivre leur vie et à faire de même. » — Une citation de Linsay Ambeault

Elle a créé un compte Facebook à ces fins et confirme qu’une vingtaine de personnes ont émis le désir de se joindre à elle et à ses enfants.

Elle s’implique surtout pour son enfant qui s’identifie comme non binaire. « Iel ne devrait pas avoir à faire face à de telles situations, c’est déjà assez difficile de sortir du placard », explique-t-elle.

Avec les informations de CBC