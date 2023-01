Des oiseaux très rares attirent les observateurs dans le sud-est du N.-B.

Depuis la mi-décembre, un tohi à queue verte peut être aperçu à Sackville au Nouveau-Brunswick. On le retrouve généralement au Mexique et dans l’ouest des États-Unis. Et il n'est pas le seul oiseau rare à attirer les curieux. Une grande aigrette, une espèce d’oiseau échassier élancé et blanc, se promène autour d’un bassin d’eau du centre-ville depuis plus d’un mois.