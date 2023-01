Le Nouveau-Brunswick veut retenir les étudiants étrangers après leur diplôme

Appelé « Étudier et réussir au Nouveau-Brunswick », le programme vise à endiguer la pénurie de main-d'œuvre en retenant ces travailleurs nouvellement qualifiés.

Il doit offrir « un accès au ressources, au soutien et aux relations nécessaires » pour que les étudiants puissent trouver un emploi sur place, selon un communiqué de presse envoyé par Opportunités NB.

L’initiative est financée à hauteur de un million de dollars par l’agence de promotion économique du Canada Atlantique et Opportunités NB. Elle s’inspire d’un programme pilote nommé « Étudier pour m’y établir », en place de 2018 à 2021, qui avait été un succès selon le gouvernement provincial.

« C'est très bénéfique pour nous »

Pour Arlene Dunn, la ministre responsable d’Opportunités NB, faire rester ces travailleurs qualifiés « est crucial pour les entreprises de toute taille au Nouveau-Brunswick ».

Pour la ministre responsable d'Opportunités NB, Arlene Dunn, les étudiants étrangers « constituent un élément essentiel dans notre bassin de talents ». Photo : Radio-Canada

La ministre estime également que ces étudiants étrangers « contribuent énormément à rendre notre province plus diversifiée et plus inclusive ». Le programme espère toucher 900 étudiants.

Cathy Pelletier, directrice générale de la chambre de commerce de la région d’Edmunston, s’est félicitée de cette annonce au micro de La matinaled’Ici Acadie. Selon elle, la région peine à garder les jeunes et espère que le programme pourra aider à endiguer le problème.

« On a le collège communautaire ici à Edmunston. Mais souvent, les étudiants doivent compléter leur éducation ailleurs, dans un autre grand centre. On subit beaucoup l’exode des jeunes donc cette initiative là va être très bénéfique pour nous. On va le mettre en place, c’est certain. » — Une citation de Cathy Pelletier, directrice générale de la chambre de commerce de la région d’Edmunston

Avec des informations de La matinale Ici Acadie