Le site web anti-Trudeau d’un agent de la GRC sème l’inquiétude

Un site web de parodies créé par un agent de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) qui se moque du premier ministre Justin Trudeau, des enjeux LGBTQ+ et des politiques d’immigration souleve une vague d’indignation dans une petite communauté de la Colombie-Britannique.

Le site web baptisé « l’Église de Trudeau », en ligne en novembre dernier et début décembre, mettait en vedette les parodies d’un homme qui incarnait plusieurs personnages et faisait des satires politiques à propos du premier ministre et de ce que le site qualifiait d’idéologies libérales de gauche.

CBC a confirmé que l’homme dans les photos et vidéos du site web est Brent Lord, un agent de la GRC de Trail, une petite communauté des Kootenay Ouest en Colombie-Britannique, située près de la frontière américaine.

Le site web de Brent Lord, baptisé « l'Église de Trudeau », était en ligne en novembre et début décembre. Photo : churchoftrudeau.org

Dans une des quatre vidéos que CBC a obtenues, Brent Lord joue le rôle de ce qu’il appelle « le grand prophète de l’Église de Trudeau » et explique que « notre religion nous enseigne l’importance du socialisme, d’être woke, d’être très émotionnel et de rayer de la carte tous ceux qui offensent quelqu’un. »

Dans une autre vidéo, l’agent porte de multiples costumes et félicite de façon sarcastique le premier ministre Trudeau pour ces annonces de financement pour une Première Nation de la Saskatchewan et la communauté LGBTQ+.

Dans une autre vidéo, Brent Lord porte un chapeau de bouffon et donne un discours sur une politique d’immigration fédérale et clame que l’objectif est d’amener 1,5 million d'électeurs libéraux au Canada.

Brent Lord ne mentionne pas son emploi à la GRC sur le site web et dans ses vidéos.

Communauté offusquée

« Le contenu et les opinions exprimées sur le site web sont inquiétants », affirme la mairesse de Trail, Colleen Jones, qui dit avoir eu plusieurs conversations avec le chef du détachement de la GRC de la communauté.

« Ce n’est vraiment pas ce que souhaite une communauté, déclare la mairesse. Je veux que tous comprennent que nous prenons cette situation très au sérieux et que l’agent en question travaille présentement depuis la maison et continuera à le faire jusqu’à la fin de l’enquête. »

Une enquête est en cours

La GRC a lancé une enquête. Photo : La Presse canadienne / Darryl Dyck

La Gendarmerie royale du Canada être au courant de l’existence du site et qu’une enquête est en cours.

« La confiance du public est essentielle pour que la GRC puisse servir et protéger de façon efficace les Canadiens », a déclaré le porte-parole de la GRC , le sergent Chris Manseau.

« Les employés de la GRC doivent donc se comporter de manière à non seulement satisfaire, mais à dépasser les attentes élevées légitimes des Canadiens, » a-t-il ajouté.

CBC a tenté de joindre l’agent par courriel, sur les médias sociaux et au numéro de téléphone indiqué sur son site web, mais sans succès.

Avec les informations de Brent Strachan