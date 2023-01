Un homme ayant ingéré de la méthamphétamine pour la faire entrer en prison est arrêté

Des agents du Détachement de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) de Selkirk, à 40 km au nord de Winnipeg, ont arrêté, lundi, un jeune homme d'une vingtaine d'années accusé de possession de drogue dans le but d’en faire le trafic.

L'homme originaire d’Anola a été placé en détention.

Vers 3 h 25 le 9 janvier, les agents de la GRC ont été interpellés par un conducteur se trouvant devant un commerce sur la rue Main, à Selkirk.

Selon un communiqué de la GRC , le conducteur a mentionné qu'il avait pris un auto-stoppeur qui par la suite a causé des problèmes. Les policiers ont discuté avec le suspect, qui refusait de sortir du véhicule, et ont réussi à confirmer son identité.

L’homme était visé par de nombreux mandats non exécutés, y compris un mandat de suspension de libération conditionnelle. Il a été arrêté et transporté au Détachement de la GRC de Selkirk, peut-on lire dans le communiqué.

« Les policiers ont commencé à soupçonner que l’homme avait ingéré de la drogue pour tenter de la faire entrer en prison, car il a demandé à plusieurs reprises d’être emmené dans un établissement particulier », selon le communiqué.

Pour assurer sa sécurité, les policiers ont transporté le jeune homme à l’hôpital où il a évacué, dans les toilettes, un ballon rempli de 34 grammes de méthamphétamine.

« Les policiers constatent que de plus en plus de personnes se livrent elles-mêmes à la police dans le but de faire entrer de la drogue en prison », explique le sergent Kyle McFayden, du Détachement de la GRC de Selkirk.

« Heureusement, les policiers ont reconnu ce que le suspect tentait de faire et ont pris des précautions pour assurer la sécurité de l’homme et récupérer la drogue. L’ingestion de drogues est très dangereuse et peut causer la mort », précise-t-il.