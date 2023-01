Ringuette : le Nouveau-Brunswick termine deuxième au tournoi de Pierrefonds

L’équipe a vraiment eu un bon tournoi. Ça été difficile mentalement et physiquement, car nous sommes une jeune équipe. C’est le fun de voir le potentiel que nous avons. De mon côté, j’ai eu un bon tournoi. Ma ligne a travaillé fort. On a une bonne chimie entre nous , indique la capitaine Manon Vautour.

Cette performance augure bien pour le Nouveau-Brunswick à l’aube des Jeux du Canada de l'Île-du-Prince-Édouard. Pour Manon Vautour, c’est un rêve de pouvoir y participer. Elle a hâte d'être à Charlottetown le mois prochain.

J’ai hâte de réaliser cette expérience. Je m’imagine y participer depuis longtemps. Il reste encore beaucoup de travail à faire, autant mentalement que physiquement. Ça sera inoubliable , admet celle qui a déjà évolué avec le programme de soccer féminin de l’Université de Moncton.

Manon Vautour et ses coéquipières d'Équipe NB seront en action aux Jeux du Canada dans la première semaine de compétition. Photo : gracieuseté de Serge Morin

En attendant, elle joue aussi avec l’Attack de l’Atlantique de la Ligue nationale de ringuette. Ceci contribue également à sa préparation pour les jeux.

Jouer avec l’Attack, ça permet de hausser mon niveau de jeu. J’améliore ma puissance et ma vitesse. Plusieurs de mes coéquipières ont aussi fait l’équipe nationale. Les observer et jouer avec elles me permet de m’améliorer , affirme Manon Vautour.

L’an dernier, Manon Vautour a participé au camp de sélection de l’équipe canadienne de ringuette. Elle a été retranchée mais compte bien se reprendre cette année.