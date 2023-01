Une comédie romantique américaine avec Tahar Rahim pour ouvrir la Berlinale

She Came to Me, une fiction de la réalisatrice et scénariste Rebecca Miller se déroulant à New York, sera projeté lors de la soirée d'ouverture de la 73e Berlinale, le 16 février.

Décrite par la Berlinale comme une « comédie délicieuse sur l'amour sous toutes ses formes », le film compte aussi dans sa distribution un acteur récurrent de la série Le trône de fer (Game of Thrones), Peter Dinklage, et Marisa Tomei, vue notamment dans plusieurs films de l'univers Marvel.

L'acteur américain Peter Dinklage dans le film «She Came to Me» Photo : Twitter / Protagonist Pictures

« Nous sommes très heureux d'ouvrir cette édition du festival avec une comédie irrésistible sur les conflits du quotidien dans la société occidentale », ont déclaré Mariette Rissenbeek et Carlo Chatrian, codirectrice et codirecteur du festival, dans un communiqué, qualifiant le film d'« ode magique à la liberté d'expression ».

Tahar Rahim, 41 ans, qui présidera en février la Cérémonie des César récompensant le cinéma français, poursuit également sa carrière à Hollywood : il tenait le premier rôle dans la série à succès de Netflix Le serpent, incarnant le tueur français Charles Sobhraj, avant d'être nommé aux Golden Globes et aux Bafta pour Le Mauritanien, où il partageait l'affiche avec Jodie Foster.

La Berlinale, organisée du 16 au 26 février, sera présidée par l'actrice, scénariste et réalisatrice américaine Kristen Stewart, et accueillera Steven Spielberg comme invité d'honneur.