Montréal renoue avec la croissance démographique

La population de Montréal a rebondi l'an dernier, après un ralentissement puis un recul au cours des deux années précédentes. Ailleurs au Québec, Lanaudière, les Laurentides et l'Estrie ont continué leur forte croissance.

Selon le dernier Bulletin sociodémographique  (Nouvelle fenêtre) publié mercredi par l'Institut de la statistique du Québec (ISQ), la population de Montréal a augmenté de 0,7 % en 2021-2022. L'année précédente, en pleine pandémie, la métropole avait accusé une perte nette de 2,3 %. De nombreux Montréalais cherchaient alors à s'isoler loin des foules, ou encore à profiter des possibilités offertes par le télétravail.

L'année 2019-2020, qui a vu l'arrivée de la COVID-19, n'était guère plus reluisante : seulement 0,3 % d'augmentation.

Lors de la dernière année prépandémique (2018-2019), Montréal avait connu une croissance démographique de 1,9 %.

« Montréal a vu sa population augmenter d’environ 14 000 personnes en 2021-2022, ce qui équivaut à un taux d’accroissement de [0,69 %]. Ce taux est faible en regard de celui de plusieurs régions et contraste avec les niveaux de croissance élevés que Montréal affichait avant la pandémie. » — Une citation de Extrait du Bulletin sociodémographique de l'Institut de la statistique du Québec

Le déficit interrégional demeure fort

N'empêche, la métropole a une forte pente à remonter pour convaincre les Montréalais à rester sur l'île. Environ 63 600 personnes ont quitté l'île pour s'établir ailleurs au Québec, contre seulement 29 100 résidents du Québec qui sont venus s'y installer. Ce déficit est le plus important depuis que l' ISQ compile ce type de données (2001-2002).

La majorité des départs ont profité aux régions limitrophes de la Montérégie, de Laval, de Lanaudière et des Laurentides. Pourtant, la Montérégie connaît son bilan interrégional le plus faible en plus de 20 ans avec un surplus de seulement 0,3 %.

« La Montérégie est largement gagnante par rapport à Montréal, mais déficitaire par rapport à la plupart des autres régions du Québec, particulièrement l’Estrie. » — Une citation de Extrait du Bulletin sociodémographique de l'Institut de la statistique du Québec

Le déficit interrégional de Montréal demeurait élevé en 2021-2022, principalement au profit des régions limitrophes de Laval, de Lanaudière, des Laurentides et de la Montérégie. Photo : Institut de la statistique du Québec

Forte croissance dans certaines régions

La plupart des régions du Québec ont vu leur population croître en 2021-2022. Les taux de croissance les plus forts, sans surprise, ont été enregistrés dans Lanaudière (+1,7 %), dans les Laurentides (+1,6 %) et en Estrie (+1,6 %). Ces chiffres demeurent près des records, quoiqu'ils sont plus faibles que l'année précédente.

Ces trois régions connaissent d'importantes augmentations de leur population depuis le début de la pandémie.

Mis à part Montréal, toutes les régions qui avaient connu un ralentissement de la croissance démographique en 2020-2021 ont retrouvé des taux de croissance plus normaux en 2021-2022. La ville de Québec et sa banlieue ont même dépassé les niveaux prépandémiques, avec un taux de croissance de 1,4 % pour la région de la Capitale-Nationale.

La seule région à connaître une diminution de sa population l'an dernier est la Côte-Nord (-0,1 %).

Dans l'ensemble du Québec, la population a augmenté de 1,1 %.