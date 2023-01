L’état de votre patinoire permet d’étudier les changements climatiques

Le projet Rink Watch existe depuis 2013. Lancé par des scientifiques environnementaux de l'université Wilfrid Laurier à Waterloo en Ontario. L'objectif : engager la conversation avec les Canadiens et les Américains sur les changements climatiques et comment ils affectent les opportunités de patinage en hiver.

« Les Canadiens, ils aiment parler de hockey, ils aiment patiner, ils aiment la météo. Donc nous avons créé un projet pour voir les impacts des changements climatiques sur nos patinoires, sur notre habilité à patiner à l'extérieur », raconte Robert McLeman, qui dirige le projet à l'université Wilfrid Laurier.

« Nous avons donc créé un site web. Et nous avons invité le public à mettre leur patinoire sur notre carte interactive et nous avons eu beaucoup de succès avec ça, il y a beaucoup d'enthousiasme », poursuit-il.

Robert McLeman est scientifique environnental à l'université Wilfrid Laurier à Waterloo en Ontario. Il dirige le projet Rink Watch. Photo : Gracieuseté Robert McLeman

Sur les 10 dernières années, les scientifiques de l'université Wilfrid Laurier ont reçu des données de 1500 patinoires réparties dans tout le pays et aux États-Unis. Les conditions de glace envoyées par les volontaires sont comparées aux conditions météorologiques des stations à proximité.

Cela a permis aux chercheurs de déterminer une température adéquate pour patiner dehors, -5 °C selon Robert McLeman.

Peu de données à l'Île

Plusieurs dizaines de patinoires sont situées en Acadie, dont l'Île-du-Prince-Édouard.

Celle située dans la cour arrière de la famille Toombs à Stratford, par exemple, avait des conditions de patinage « magnifique » le 2 février 2022. « La glace n'aurait pas pu être meilleure », indique le commentaire.

Huit autres patinoires sont référencées dans la capitale insulaire, mais aucune n'a bénéficiée d'une mise à jour depuis 2016 au mieux.

Les glaces extérieures sont souvent inaccessibles à l'est du Canada en raison des températures trop élevées. Photo : Radio-Canada / Joël Provencher

C'est là qu'intervient un réseau de participants bien spéciaux, appelés sentinelles.

« Ce sont des participants qui nous donnent beaucoup d'info chaque jour pendant l'hiver », explique Robert McLeman.

Une seule sentinelle est référencée à ce jour en Acadie, à Oak Bay au Nouveau-Brunswick.

Ces participants actifs ont reçu récemment un boîtier qui enregistre et envoie la température à proximité de la patinoire chaque heure à l'université Wilfrid Laurier.

« Les deux sortes de données sont utiles, mais avec notre réseau de sentinelles, nous pouvons vraiment voir ce qu'il se passe dans les arrière-cours des participants et quelles sont les températures exactes pour avoir les surfaces patinables », explique Robert McLeman.

Des études, un balado et des kits pour enseignants

Des rapports annuels sont produits, sur la base des informations envoyées par les participants. Parmi les raisons indiquées quand les patinoires ne sont pas praticables, la température trop froide est souvent mentionnée à l'ouest. À l'est, c'est plutôt la température trop chaude, suivie de la neige et de la pluie.

« Les températures deviennent de plus en plus chaudes partout en Amérique du Nord, mais ici, à l'est de l'Amérique du du Nord, les températures sont en général plus proches de -5 °C et donc quand les températures deviennent de plus en plus chaudes, ça a un plus grand d'effet sur les patinoires », détaille Robert McLeman.

« À l'ouest, les températures sont en général plus froides, on commence à patiner en octobre ou en novembre et la saison est plus longue qu'ici à l'Est. » — Une citation de Robert McLeman, Université Wilfrid Laurier

Le site Rink Watch ne se contente pas de prendre des données pour produire des études à destination des scientifiques. Il propose également un balado, ainsi que des modules pour les enseignants. « Nous voulons vraiment créer une conversation avec les Canadiens avec les Américains », insiste Robert McLeman.

Le scientifique affirme qu'avec les bouleversements climatiques en cours, le nombre de journées de patinage va se réduire dans les années à venir. Une étude spécifique produite par l'équipe de chercheurs s'est notamment intéressée à la situation dans six villes de la Ligne nationale de hockey depuis les années 1940. La conclusion est sans appel : dans toutes les villes, le nombre de jours de patinage à haute probabilité par hiver est en baisse.