Qui pourrait remplacer Sophie Brochu?

Contacté par Radio-Canada, un des plus importants syndicats souhaite voir un dirigeant qui a la société d’État « tatouée sur le cœur » et qui ne serait pas tenté de privatiser Hydro-Québec en douce.

« C’était le 100e anniversaire de René Lévesque, c’est le temps de nous faire grandir, de marquer le coup avec le développement d’Hydro. On doit revenir à notre mission, c'est-à-dire produire notre électricité et être une entreprise au service des Québécois », souligne Dominic Champagne, vice-président du secteur énergie au Syndicat canadien de la fonction publique.

Ce dernier s’inquiète toutefois de voir une nomination partisane, un fidèle du gouvernement qui ne serait pas aligné avec les priorités d’Hydro-Québec. « On a besoin d’un dirigeant qui va mener avec son plan et non pas un pion du gouvernement » , explique-t-il.

Une autre source interne s’inquiétait aussi d’une possible nomination partisane. « On s’est dit à la blague. Est-ce qu’on verra apparaître quelqu’un qui fait la chasse aux faisans? Un ami de M. Fitzgibbon? » a demandé cette source, avec une pointe d’humour.

« Pas un chum à Fitz »

Même sentiment pour Jean-Pierre Finet, analyste au Regroupement des organismes environnementaux en énergie, qui exhorte le gouvernement à faire un choix éclairé.

« Idéalement, j’aimerais que le président soit nommé par l’Assemblée nationale et non pas par le gouvernement. Je pense que nommer un chum à Fitz, ça serait la pire catastrophe. Quelqu’un qui ne connaît rien de cela, ça prend quelqu’un qui a une bonne connaissance de l’énergie et encore plus de l’électricité. » — Une citation de Jean-Pierre Finet, analyste au Regroupement des organismes environnementaux en énergie

Des divergences sont apparues lors des derniers mois entre le ministre de l’Économie et l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, qui souhaite utiliser Hydro comme levier pour attirer des entreprises, et la dirigeante démissionnaire, Sophie Brochu. Cette dernière avait averti que le Québec ne devait pas devenir « le Dollarama » de l’électricité.

Dans son plan stratégique d’Hydro-Québec, la société d’État mise davantage sur la production éolienne, la rénovation des barrages actuels et l’efficacité énergétique pour faire face à la pénurie d’électricité.

Mais le gouvernement caquiste souhaiterait aussi la construction de barrages. « Le défi qu’on a, c’est de bâtir un demi Hydro-Québec », avait lancé le premier ministre François Legault, lors de son discours d’ouverture.

Énergir ou de l’interne?

Le scénario le plus probable actuellement demeure une candidature externe, prédit Dominic Champagne, comme ça été toujours le cas depuis plus de 20 ans.

« On met quelqu’un de l’interne pour l’intérim. Mais en temps normal, on a toujours un dirigeant de l’externe qui amène avec lui des gens qu’il connaît bien. Ç'a été le cas avec Éric Martel, plusieurs employés de Bombardier sont venus travailler avec lui », explique-t-il.

Le prochain dirigeant pourrait aussi venir d’Énergir, anciennement Gaz Métro, comme ce fut le cas avec Sophie Brochu, André Caillé ou Thierry Vandal.

Ces deux derniers étaient demeurés à la tête de la société pendant tout près de 20 ans. Huit ans pour M. Caillé (1996-2004), qui était le capitaine durant la crise du verglas en 1998, et pendant près de 10 ans pour M. Vandal (2005-2015).

Deux noms de dirigeants d’Énergir, le PDG Éric Lachance, ainsi que la vice-présidente exécutive Stéphanie Trudeau circulent actuellement ainsi qu’un ancien cadre du distributeur d’énergie, Martin Imbleau, actuel patron du port de Montréal, mais qui a aussi déjà travaillé pour Hydro.

À l’interne, deux candidats émergent : Éric Fillion, un ancien de chez Bombardier et chef actuel de l'exploitation, mais surtout Claudine Bouchard, la cheffe des infrastructures, qui compte plus de 20 ans d'expérience chez Hydro-Québec.

« Mon choix serait Claudine Bouchard, mais ça fait des années qu’on entend parler d’elle en très bien. C’est une femme qui a une bonne connaissance des dossiers et des relations avec le gouvernement du Québec. Je pense que c’est la candidate idéale », assure Jean-Pierre Finet.

Coup de tonnerre

Les différentes sources consultées par Radio-Canada sont revenues sur l’annonce de la démission de Mme Brochu qui a été accueillie comme un coup de tonnerre.

« Elle était appréciée. Les gens sont déçus, elle avait établi des communications directes avec les employés », nous souligne une source.

« Maintenant, sur sa divergence d’opinion avec le gouvernement c’est clair qu’ici à l’interne, de faire des barrages, c’est dans notre cour arrière, nous sommes en faveur. De plus, le recours à l’éolien, c’est pas la panacée », a indiqué une personne bien informée.

Selon elle, la décision de réorganiser l’organisation et d’agglomérer les quatre divisions, production, transport, distribution et le corporatif, en une seule Hydro a été contestée et provoque de la gronde à l’interne.

« Ça a tellement déstabilisé l’organisation, que tout le monde se cherche, le temps que la poussière retombe et qu’on arrive à un niveau opérationnel, on va certainement traîner ces problèmes-là durant la prochaine année et demie », souligne-t-elle.

« Il y a aussi de grosses tensions à l’interne. Sa décision d’abolir les trois grandes divisions passait très mal, y compris parmi ses propres cadres. Certains s'attendaient à son départ », a indiqué une autre source.

Mais ce changement à la tête d’Hydro-Québec amène aussi son lot d’inquiétudes pour le Syndicat canadien de la fonction publique.

« Avec le renouvellement de nos conventions collectives pour environ 15 000 employés qui arrive prochainement, un changement à la tête d’Hydro-Québec, ça va probablement influencer nos négociations. Ça nous inquiète certainement », dit Dominic Champagne.