Le traversier Bourbonnais-Cumberland-Masson fermé jusqu’à nouvel ordre

Le service des traversiers a fermé mardi, à 19 h, « en raison d'accumulation de glace ».

« Encore une fois, désolé pour l'inconvénient. En espérant que dame nature nous apportera du froid pour le restant de l’hiver. C’est la chose que nous détestons le plus, fermer! » a expliqué l’entreprise sur sa page Facebook.

La nouvelle a vivement fait réagir sur les réseaux sociaux. Sous la publication de l’entreprise, près de 80 commentaires y déplorent la situation. Certains en ont profité pour relancer l’idée d’ajouter un sixième lien dans l’est de la région.

À plusieurs reprises, la famille Bourbonnais, propriétaire du traversier, a exprimé son intérêt à remplacer son système de bateaux existant par un pont privé qu'elle financerait à part entière. D’autres, depuis des décennies, regardent plutôt du côté de la Commission de la capitale nationale (CCN).

Le traversier assure la liaison entre Montebello, au Québec, et Lefaivre, en Ontario. Normalement, il fonctionne avec six bateaux 24 h sur 24, 7 jours sur 7, et 365 jours par année et offre des services pour tous les véhicules.