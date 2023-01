Nouvelle grève des chauffeurs d’autobus de Lévis

Cette grève résulte de l’impasse des négociations avec la partie patronale après une première grève d’un jour le 14 novembre. « Il est temps d’augmenter la pression pour leur faire comprendre que notre service est indispensable », dit le président du syndicat, Alain Audet, dans un communiqué de presse émis mercredi matin.

En annonçant son intention de débrayer plus de dix jours d’avance, le syndicat espère accélérer les négociations et éviter l'interruption des services. « Il reste un peu plus d’une semaine à l’employeur pour obtenir un mandat de négociation clair et sérieux pour éviter que le conflit de travail ne se détériore et que le service en soit affecté. »

Le syndicat demande notamment la fin de la sous-traitance et l'augmentation du nombre de postes permanents.

Impacts

La grève affectera tous les services de la STLévis ce qui compliquera la vie de milliers de Lévisiens qui utilisent le transport en commun notamment pour se rendre au travail ou à l'école.

Les trajets assurés par le sous-traitant Autocar des Chutes seront maintenus.