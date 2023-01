Critiquée par les syndicats, Mona Fortier les invite à reprendre les négociations

« Il faut se rappeler que l’ AFPC a quitté la table après notre première offre. Négocier, c’est un long processus, mais je pense qu’il serait important de se retrouver de bonne foi pour négocier. [...] J’invite les syndicats à avoir des discussions de bonne foi. Les équipes de négociations de l’employeur sont prêtes », a-t-elle répondu en entrevue à l’émission Les matins d’ici, mercredi.

Elle a aussi répété à quelques reprises qu’elle attendait les quatre rapports des Commissions de l’intérêt public (CIP) qui devraient comprendre diverses recommandations aux deux parties.

« La CIP va [nous] permettre de trouver des intérêts communs pour poursuivre les conversations qu’on doit avoir », anticipe-t-elle. Plus tard, en entrevue, elle a fait à nouveau mention des rapports attendus.

Mona Fortier a précisé que le Conseil du Trésor ne gère pas les négociations avec les employés de l'ARC. Ce dossier appartient à sa collègue Diane Lebouthillier (archives). Photo : Radio-Canada / Jean-Marc Belzile

« Voyons voir ce qu’il y a à l’intérieur. Ensuite, on aura une meilleure idée. Il y a sûrement des pistes de solutions [dans ces rapports] », dit l’Ottavienne qui a été nommée présidente du Conseil du Trésor du Canada le 26 octobre 2021.

Invitée à commenter certaines demandes étalées sur la place publique par les syndicats des fonctionnaires fédéraux, elle a aussi refusé de commenter ceux-ci.

« On négocie à la table. Je ne négocierai pas en public, les équipes des employeurs non plus. »

Un plan de retour au travail controversé

À la mi-décembre, Mona Fortier a annoncé que les fonctionnaires fédéraux devront travailler en présentiel au moins deux jours par semaine. Une décision qui a déplu, entre autres, à l’ AFPC , d’autant plus que les négociations avec certains syndicats étaient déjà dans une impasse.

« Le lieu de travail, ce n’est pas une négociation. C’est une décision de l’employeur. On a été forcés de travailler à la maison [depuis mars 2020]. Depuis juin [2022], on développe une approche hybride. On a vu des faiblesses en termes d’équité à travers les départements. Maintenant, on va unifier à travers le pays. »

Celle qui est également députée fédérale d’Ottawa-Vanier insiste sur le fait que la mesure annoncée avant le temps des Fêtes a pour but de « mieux servir les Canadiens ». Ailleurs au pays, des fonctionnaires provinciaux, du Québec, du Manitoba et de l’Ontario, sont eux aussi de retour en présentiel deux ou trois fois par semaine, a-t-elle insisté.

Le retour des fonctionnaires au bureau deux à trois jours par semaine se fera graduellement jusqu'à la fin mars (archives). Photo : Radio-Canada / Pierre-Paul Couture

Elle a aussi rappelé que ce plan, qui doit prendre son envol lundi, se fera de façon graduelle, et ce, jusqu’au 31 mars. « On va donc s’adapter. S’il le faut, on va ajuster des façons de se rendre au travail, [ajouter] des espaces. Il y aura des solutions. »

En terminant, Mona Fortier a assuré que son objectif de ramener les fonctionnaires au bureau n’a pas été motivé par les demandes des commerçants et des maires d’Ottawa et de Gatineau. Elle a toutefois admis qu’elle était bien au fait des demandes des gens d’affaires de la capitale nationale qui bénéficient, économiquement, de la présence de fonctionnaires au centre-ville.

« C’est une mesure à travers le pays, mais elle va évidemment toucher notre région. On a entendu les commerçants, les maires, mais on voulait surtout offrir un meilleur service aux Canadiens. »