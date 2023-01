Le Drakkar de Baie-Comeau prépare son avenir

Alors que l'équipe est toujours en phase de reconstruction, l'organisation a choisi de miser sur son avenir, notamment en sacrifiant trois joueurs de 17 ans.

La troupe baie-comoise a, entre autres, obtenu des choix de repêchage avantageux jusqu'en 2025. Le directeur général et entraîneur-chef du Drakkar, Jean-François Grégoire, affirme « qu’il y a plein de choses qu'on tient en compte quand on prend une décision comme ça. On ne laisse pas ça au hasard ».

Jean-François Grégoire, directeur général et entraîneur-chef du Drakkar de Baie-Comeau Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

Lors d'une mêlée de presse, mardi, celui qui est à la tête de l’équipe ne s’en est pas caché. Les dernières transactions serviront à moyen terme puisque le Drakkar a de grandes ambitions pour la saison 2024-2025.

« On croyait qu'on était capables, surtout avec les valeurs qu'on a eues, d'aller chercher des joueurs qui vont être capables de nous aider dans le futur. » — Une citation de Jean-François Grégoire, directeur général et entraîneur-chef, Drakkar de Baie-Comeau

Le Drakkar a aussi laissé partir son gardien vétéran de 20 ans, Olivier Adam, pour la même raison. « À la fin de la saison, Olivier Ciarlo aurait eu le filet, mais on n’aurait eu aucune valeur pour Olivier Adam. [...] On n’aurait pas pu avoir de choix de repêchage ou de joueurs ou autre », fait valoir M. Grégoire.

Baie-Comeau est 14e au classement général de la LHJMQ, qui compte 18 équipes.