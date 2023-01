Un éditeur délaisse des manuels d’éducation sexuelle catholiques controversés

La collection Fully Alive est une série de manuels scolaires et de ressources pédagogiques qui vise à enseigner des notions sur la sexualité, le mariage et la famille aux élèves de la première à la huitième année dans une perspective catholique.

Endossés par l’Institut pour l’éducation catholique de l’Ontario et l'Association des évêques catholiques de l’Ontario, ces manuels sont utilisés dans plusieurs écoles catholiques de la province.

Kyle Iannuzzi, membre du comité de consultation 2SLGBTQ et ancien élève du conseil scolaire catholique de Toronto (TCDSB), estime cependant que ces livres offrent une vision dépassée et nuisible de tout ce qui n’est pas hétérosexuel et cisgenre.

« Ils nourrissent des notions de soi qui sont en harmonie avec la foi catholique, mais qui contredisent les réalités de la nature et de la science, à des jeunes esprits en développement dès la première année », juge-t-il.

« Ça alimente des sentiments d’isolement, et je crois que cela contribue aux raisons qui poussent autant de jeunes queers à se tourner vers l’automutilation, surtout dans des environnements catholiques », croit Kyle Iannuzzi.

Il s’est plaint à la maison d’édition Pearson Canada en juin 2022. Il dit avoir reçu une réponse six mois plus tard, lui indiquant que les livres seraient discontinués.

Des militants LGBTQ+ affirment que les livres de la collection «Fully Alive » véhiculent des propos homophobes et transphobes. Photo : Pearson Canada

Pearson Canada a confirmé à CBC/Radio-Canada qu’elle avait cessé d’imprimer les livres Fully Alive en décembre et qu’elle cesserait d’en offrir les versions numériques d’ici mars. Elle n’a cependant pas répondu aux questions concernant la raison de cette décision.

Un enseignant du TCDSB , Paolo de Buono, a également dénoncé le contenu de Fully Alive sur internet. Il montre du doigt le thème 3 des manuels, intitulé « Créés en tant qu'êtres sexuels ».

Il observe que ce chapitre enseigne aux enfants que « l’amour sexuel ne doit exister que dans un mariage entre un homme et une femme (où des enfants doivent nécessairement naître ou être adoptés) et que les gens doivent s’identifier par le genre (masculin ou féminin) qu’on leur a attribué à la naissance ».

« Aucun enseignant catholique ne devrait enseigner ce type de contenu à ses élèves », a affirmé Paolo de Buono dans une entrevue avec CBC .

L’Institut pour l’éducation catholique défend les manuels

Dans une déclaration par courriel, le TCDSB a indiqué que « le personnel enseignant du niveau élémentaire peut utiliser des ressources telles que Fully Alive et exercer son jugement professionnel pour livrer le programme scolaire, incluant en sélectionnant les ressources qu’il utilise ».

L’Institut pour l’éducation catholique a de son côté défendu cette collection.

« Les parents s’attendent, avec droit, que la présentation du programme scolaire sur la vie familiale reflète la vision catholique de la vie humaine, de la sexualité, du mariage et de la famille », a déclaré l’organisation.

En réponse à un courriel de CBC , le ministère de l’Éducation de l’Ontario a déclaré qu’il s’attend à ce que « tous les enfants, peu importe leur foi, origines, orientation sexuelle, genre, lieu de naissance ou couleur de peau, soient pleinement respectés dans les écoles obtenant du financement public en Ontario ».

« Une vision étroite de la foi catholique »

Certains parents et anciens élèves des écoles catholiques ontariennes jugent cependant que Fully Alive ne correspond pas à cette attente.

« Des gens qui ont terminé leur parcours scolaire nous ont parlé des dommages à long terme que leur a causé [Fully Alive] », dit Ian McCombe, membre de Parents de Halton pour le changement.

Ce groupe a été créé en 2021 pour protester contre la décision du Conseil scolaire catholique de Halton de ne pas lever le drapeau de la Fierté pendant le mois de la Fierté. Il a eu gain de cause l’année suivante.

Le drapeau inclusif LGBTQ2S+ Photo : Radio-Canada / Hans David Campbell

M. McCombe dit que les livres présentent « une vision très étroite de la foi catholique » et peuvent traumatiser des enfants et adolescents qui cherchent encore à comprendre leur propre identité.

Declan Amaral, un ancien représentant au conseil des élèves du Conseil scolaire catholique de Durham qui étudie aujourd’hui à l’Université York est d’accord.

« Le problème est qu’une petite minorité de gens attachés à de vieilles façons de penser sur l'existence des jeunes queers et la manière dont leur identité peut être changée », croit-il.

« Ces gens [...] peuvent garder leurs idées, mais ils ne doivent pas les projeter sur des jeunes qui ont une identité qui doit être respectée et qui méritent de se sentir en sécurité. »

D’après les informations de Tyler Cheese de la CBC