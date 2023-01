Augmentation marquée du nombre d’incidents dans les bibliothèques d’Edmonton en 2022

Selon ce rapport, il y a eu 2770 incidents dans les bibliothèques de la capitale entre janvier et novembre 2022, alors qu’il y en avait eu 215 en 2019.

Les chiffres ont été comparés à ceux de 2019, car les bibliothèques ont été fermées durant les deux dernières années en raison de la pandémie.

Les incidents sont répartis en deux catégories, ceux qui sont liés à l'état de santé des clients et ceux qui sont liés à la sécurité.

Le nombre des incidents liés à la santé des clients a augmenté de près de 69 % par rapport à 2019. Le service de bibliothèques publiques de la capitale provinciale recense 570 incidents de ce type, dont 77 surdoses dans différentes branches.

Le reste des incidents sont liés à la sécurité, et plus de la moitié d'entre eux ont eu lieu dans la bibliothèque Stanley A. Milner, au centre-ville, soit 1400.

Ouverte depuis 2020 seulement, la bibliothèque Stanley A. Milner recense la majorité des incidents liés à la sécurité en 2022. Photo : Ryan Vanner

Un problème de société

Pilar Martinez, la présidente directrice générale des bibliothèques publiques d’Edmonton, dit que le nombre d'incidents liés à la sécurité de l’année dernière est le plus élevé jamais enregistré.

« C'est une tendance que nous constatons dans notre société, à travers l'Amérique du Nord et à Edmonton, et plus particulièrement dans le centre-ville », a-t-elle dit, citant la santé mentale, la toxicomanie et l'itinérance comme facteurs contribuant à cette augmentation.

Le représentant syndical des employés municipaux, Lanny Chudyk, dit que la direction des bibliothèques a fait « un bon travail » pour identifier les problèmes de troubles sociaux sur le lieu de travail au cours de l’année qui vient de s’écouler.

« Mais au final, on attend toujours de mes membres qu'ils soient des agents de sécurité ou des premiers intervenants, ce qui n'est pas vraiment leur travail », dit-il.

Le besoin d'investir dans les services sociaux

Les interventions pour les 2770 incidents ont coûté plus de 1,4 million de dollars, dont 733 000 de dollars pour les incidents liés qui ont eu lieu à la bibliothèque Stanley A. Milner.

Le conseiller municipal Michael Janz, qui a commandé le rapport, croit que la province a failli à sa tâche de résoudre les problèmes de dépendances et d’itinérances dans la capitale.

Le député provincial du Nouveau Parti démocratique (NPD) David Shepherd dit, quant à lui, que la province devrait plus investir dans le logement abordable, les refuges de jour et les organisations qui viennent en aide aux toxicomanes.

Colin Aitchison, l’attaché de presse du ministre de la Santé mentale et des Dépendances, Nicholas Milliken, écrit dans une déclaration que le gouvernement a formé un groupe de travail pour se pencher sur les problèmes soulevés par l’opposition.

Il ajoute que la province dépensera de 82 millions de dollars à Edmonton, pour entre autres aider au financement des services pour la santé mentale, incluant l’accoutumance aux drogues.

Pilar Martinez dit que d’autres bibliothèques au Canada font face aux mêmes types d’incidents. Le Conseil des Bibliothèques Urbaines, qui regroupe 160 bibliothèques en Amérique du Nord, tiendra une rencontre sur le sujet en novembre 2023.

Avec des informations de Madeleine Cummings