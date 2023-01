Un projet pilote à Saskatoon pour traiter les patients et désengorger les urgences

Ce projet élargit le champ de pratique des ambulanciers paramédicaux qui répondent aux appels 911 afin de s'assurer que les patients reçoivent des soins adéquats, précise le gouvernement dans un communiqué de presse.

Dans les cas où la vie d’une personne n’est pas en danger, ce nouveau système permettra aux ambulanciers de consulter un médecin à l’aide d’un mécanisme de triage virtuel. Ils pourront ainsi obtenir des conseils pour orienter le patient vers le bon endroit.

Ce médecin peut être joint par l'intermédiaire du système de ligne d'assistance téléphonique 811 de la Saskatchewan. Il aidera les ambulanciers à décider si le patient peut être renvoyé chez lui ou référé à un médecin de famille plutôt que de l'amener à l'urgence d'un hôpital, qui pourrait être surchargée.

« Si le patient est réticent d'une manière ou d'une autre ou s'il a des questions sur le fait de rester à la maison plutôt que de se rendre aux urgences, l'ambulancier peut contacter le médecin virtuel. Le médecin parlera à l'ambulancier et au patient et les rassurera au besoin », déclare la directrice générale et registraire du Collège des ambulanciers paramédicaux de la Saskatchewan, Jacquie Messer-Lepage.

Selon la SHA , ce projet pilote se déroulera à Saskatoon au cours des six à douze prochains mois.

« Et si le patient souhaite toujours être transporté, il peut l'être. Mais dans le cas de patients stables, l'idée est de les garder à la maison, là où ils sont confortables, tant que leur état ne va pas se détériorer davantage », ajoute Jacquie Messer-Lepage.

Un projet salutaire, selon la province

Ce programme ne s'applique que dans six scénarios précis, soit dans des cas de lacérations ou abrasions mineures sans saignement actif, de réactions allergiques légères à modérées dont les symptômes se dissipent, de syndrome grippal, de maladie due à la chaleur, d'hypoglycémie et de chutes.

« En donnant davantage de moyens à nos travailleurs de la santé de première ligne grâce à des options novatrices et flexibles, nous sommes en mesure de mieux répondre aux besoins des patients et d'atténuer les pressions exercées sur les salles d'urgence », déclare le ministre de la Santé mentale et des Dépendances, des Aînés et de la Santé, Everett Hindley, dans le communiqué de presse.

Selon l'Autorité de la Santé de la Saskatchewan, seuls les patients adultes seront inclus dans ce projet pilote pour le moment.

« Nous avons des ambulances qui ne peuvent pas répondre à d'autres appels parce qu'elles sont bloquées en attendant un transfert de soins. L'utilisation d'un programme comme celui-ci permettra d'alléger cette pression et, espérons-le, de réduire ces temps d'attente », explique Mme Messer-Lepage.

Pour le professeur de médecine d'urgence à l'Université de la Saskatchewan et médecin urgentiste et traumatologue à Saskatoon, Brent Thoma, s'il est difficile de recevoir des soins dans les urgences, c'est souvent parce que les hôpitaux sont trop pleins.

« Lorsque nos hôpitaux sont pleins, il n'y a pas de place pour les patients qui arrivent aux urgences et qui doivent être admis à l'hôpital », a déclaré Brent Thoma.

Le projet pilote de traitement et d’orientation des patients vers les urgences devra durer trois ans au total. Il comprendra la participation de la Société Medavie Health Services West.

L’objectif, précise la SHA , est de l'étendre par la suite à Regina et à d'autres services ambulanciers.

Avec les informations de Laura Sciarpelletti