L’utilisation de l’équipement de pêche sécuritaire pour les baleines est reportée en 2024

La décision des autorités fédérales de reporter en 2024 l’obligation pour les pêcheurs en Atlantique d’utiliser de l’équipement de pêche plus sécuritaire pour les baleines réjouit certains d’entre eux.

« Nous sommes certainement heureux de voir cette prolongation », affirme un pêcheur de homards et d’anguilles de New London à l’Île-du-Prince-Édouard, Marvin Jollymore.

Les pêcheurs se posent toujours certaines questions au sujet de cet équipement, notamment sur sa durée d’utilisation. « Est-ce qu’il dure une saison, deux saisons, pour toujours ou pour seulement une demi-saison? », s’interroge M. Jollymore.

L'équipement de pêche traditionnel est une grande menace pour les baleines noires de l'Atlantique Nord, qui se retrouvent parfois empêtrées dans des cordages. Photo : NOAA

Les engins de pêche en question sont répartis en deux catégories. Il s’agit d’une part de cordes qui se rompent plus facilement, c’est-à-dire lorsqu’elles sont soumises à une force de 1700 livres, et d’autre part de moyens pour remonter des engins de pêche sans ligne verticale dans l’eau, par exemple un système de sacs gonflables activés par un signal acoustique envoyé du bateau de pêche, explique le ministère des Pêches et des Océans du Canada (MPO).

Le but est d’éviter que des baleines se blessent ou meurent accidentellement enserrées de cordages.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Des concepts d'équipement de pêche de rechange. À gauche, les bouées traditionnelles qui retiennent un câble relié à un casier au fond de l'eau. Au bas de l'image, un genre proposé de bouée sous-marine muni d'un système acoustique qui permettrait de les faire remonter à la surface, avec les casiers (archives). Photo : Woods Hole Oceanographic Institution

L’exigence du MPO d’utiliser ce genre d’équipement devait au départ entrer en vigueur en 2022, mais elle a été reportée d’un an à cause de la pandémie de COVID-19. Le ministère a récemment annoncé un nouveau report jusqu’en 2024 dans le cas des pêches de l’Atlantique et du Québec.

« Nous avons beaucoup appris et nous avons fait beaucoup de changements dans notre gestion des pêches ces dernières années, et franchement, nous avons appris qu’il faut faire attention avec ce genre de technologie », affirme Brett Gilchrist, directeur des programmes nationaux du MPO .

« Chaque pêche au Canada est différente », ajoute-t-il.

Les pêcheurs avaient besoin de temps

Le report réjouit aussi l’Association des pêcheurs de l’Île-du-Prince-Édouard.

« C’est une bonne décision du MPO en fin de compte parce que pour une transition réussie nous avons besoin de temps pour faire des essais, » explique Melanie Giffin, biologiste marine à l’Association des pêcheurs.

« Les pêcheurs ont besoin de temps pour voir ce qui fonctionne pour eux parce que ce qui marche pour l’un d’eux dans une région peut ne pas marcher pour un autre dans une autre région », ajoute Mme Giffin.

Marvin Jollymore est d’accord avec elle. Il estime qu’il faut se préparer minutieusement à utiliser tout nouvel équipement de pêche. Le pêcheur se demande d'ailleurs si ce genre de corde qui se rompt plus facilement peut causer des accidents de travail.

Si des problèmes de sécurité sont associés aux cordes qui se rompent plus facilement, il faudra absolument en tenir compte, juge Brett Gilchrist.

On estime qu’il reste moins de 350 baleines noires de l’Atlantique Nord. Le MPO s’efforce de réduire les risques pour elle en ouvrant des pêches avant leur arrivée, en fermant les zones de pêche où elles sont présentes et en récupérant l’équipement de pêche perdu dans les eaux.

Certains pêcheurs, dont Marvin Jollymore, se demandent s’il sera toujours pertinent de fermer des zones de pêche lorsque les pêcheurs utiliseront de l’équipement plus sécuritaire pour les baleines.

Brett Gilchrist reconnaît que des pêcheurs n’aiment pas cette mesure, mais il dit qu’elle est efficace pour protéger les baleines. Le ministère, selon lui, aura peut-être toujours intérêt à la mettre en œuvre.