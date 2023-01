Le premier site de prévention des surdoses de l’Î.-P.-É. va ouvrir à Charlottetown

Il devrait être ouvert au printemps. Cependant aucune date précise n'a été avancée. D'ici là, la province doit encore procéder à des rénovations dans le bâtiment situé au 33 rue Belmont, nommer un gestionnaire et embaucher le personnel qualifié.

« Nous visons le printemps. Mais cela va dépendre de l'embauche du gestionnaire et de la rapidité pour faire les travaux de rénovation », explique Shawn Martin.

Si son coût annuel, son mode de fonctionnement ou encore ses heures d'ouvertures ne sont pas encore connus, la province assure avoir des certitudes concernant sa fréquentation.

Trousse d'injection typique distribuée aux usagers d'un site de prévention des surdoses à Vancouver (archives). Photo : La Presse canadienne / Jonathan Hayward

Le gouvernement a réalisé une enquête entre le mois de mars et septembre dernier. 55 personnes, tous consommateurs de drogue dans les six derniers mois y ont participé. Selon cette enquête, 87 % des répondants ont assuré vouloir utiliser ce site pour leur consommation. De plus, la grande majorité souhaite que le site soit ouvert 24 heures sur 24.

« On s'attend à avoir 50 visites par jour. Pas 50 clients, mais 50 visites, car certains clients pourraient venir une ou deux fois par jour. » — Une citation de Shawn Martin, coordinateur des réductions des méfaits

Proximité avec les services

Le centre de consommation surveillée sera situé en face de la banque alimentaire et à quelques minutes de marche du refuge pour sans-abris ainsi que du centre d'action communautaire. Un choix logique et réfléchi, selon Shawn Martin, le coordinateur des réductions des méfaits.

« Quand on a demandé à des gens d'identifier les sites potentiels, on a vu la même chose, il ne fallait pas que le centre se trouve à plus de 20 minutes de marche du centre. La proximité des services est un facteur important. » — Une citation de Shawn Martin, coordinateur des réductions des méfaits

La province a tout de même souhaité garder à distance le centre d'action communautaire situé dans le centre-ville de Charlottetown et le futur site de prévention des surdoses afin de protéger les personnes qui tentent de faire face à leurs dépendances.

Le centre d'action communautaire de Charlottetown accueille chaque jour près d'une centaine de personnes. Photo : Julien Lecacheur

Objectif : réduction des méfaits

Le tout premier site de prévention des surdoses dans la province aura pour mission de réduire les méfaits, sauver des vies, éviter les surdoses ou encore de connecter les clients aux services sociaux.

Des objectifs aussi mis de l'avant par Santé Canada :

« Les services de consommation supervisée sauvent des vies et sont bénéfiques pour les collectivités. Les sites de consommation supervisée offrent un espace sûr et propre aux personnes, qui peuvent y apporter leur propre drogue à consommer sous la supervision d'un personnel formé. Cela permet d'éviter les surdoses accidentelles et de réduire la propagation de maladies infectieuses comme le VIH. » — Une citation de Santé Canada sur son site internet

Les sites de consommation supervisée peuvent offrir divers services de réduction des méfaits fondés sur des données probantes, comme la vérification des drogues. Les sites donnent également accès à des services sociaux et de santé essentiels, notamment le traitement de la toxicomanie destiné aux personnes prêtes à recevoir ce service.

« Les sites de prévention des surdoses bénéficient à l'ordre public. Il permet en autre de réduire la consommation des substances dans les lieux publics ainsi que la réduction des aiguilles retrouvées dans les rues. » — Une citation de Shawn Martin, coordinateur des réductions des méfaits

100 % des personnes interrogés lors d'un sondage sur la consommation de drogue à Charlottetown ont répondu la consommer dans les lieux publics. Photo : BC Emergency Health Services/Contributed

L'opposition fait des réclamations

Du côté de l'opposition officielle, on se félicite de cette ouverture. Le site était réclamé depuis des années par le caucus du Parti vert. Michele Beaton, la députée du Parti vert de Stratford - Mermaid réclame plus d'engagements de la part du gouvernement dans ce site de prévention des surdoses.

« Cela ne peut pas être qu'un simple projet pilote. Les services que nous offrirons sont essentiels et vitaux pour la vie des futurs utilisateurs. Le site devra être ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 afin que les clients aient une place où aller pour consommer. » — Une citation de Michele Beaton, député du Parti vert, Stratford - Mermaid

Le Parti vert souhaite également que le gouvernement se tourne ensuite sur la construction de maisons de transitions.

De son côté, le ministre de la Santé, Ernie Hudson a expliqué par voie de communiqué, « nous attendons avec impatience une collaboration positive avec nos partenaires municipaux afin que nous puissions mettre en œuvre ce service qui sauve des vies et aider à résoudre la crise des surdoses », assure-t-il.