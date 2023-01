Le demi-marathon de Mégantic et la Traversée internationale du lac Mégantic sont annulés

L'organisme Lac en fête, qui chapeautait plusieurs événements dans la région de Mégantic, cesse ses activités. Cette décision implique que les événements sportifs et culturels, tels la Traversée internationale du lac Mégantic, le demi-marathon, le carnaval Mégantuque et la Fête nationale sont annulés.

Depuis les dernières années, l'organisme faisait face à plusieurs défis financiers,

« On avait toujours des difficultés au niveau de l'assistance. [...] Si je prends 2022, toutes nos activités ont été déficitaires. Un organisme ne peut pas fonctionner comme ça tout le temps et ça faisait plusieurs années qu'on avait certaines activités qui étaient négatives », explique le président sortant de Lac en fête, Peter Manning

Malgré l'ajout de nouveautés, le public n'a pas plus répondu à l'offre. « Financièrement, l'organisation n'a pas été en mesure de combler les manques à gagner », ajoute-t-il. « Nos partenaires financiers régionaux ont toujours été là, sauf qu'ils ont de plus en plus de demandes. »

« Les gens veulent de gros spectacles, comme les Cowboys fringants, mais pour des spectacles comme ça, on parle de 40 à 50 000 $. Ça prend de la foule pour faire vivre ça. On n'a pas les foules pour amortir tous les coûts. » — Une citation de Peter Manning, président sortant de Lac en fête

Peter Manning soutient que l'inventaire des actifs de l'organisme est en cours. « On travaille fort pour que tous nos partenaires, ceux qui nous restent à payer vont être payés. On travaille très fort pour tout rembourser », conclut-il.

L'été dernier, la directrice générale de Lac en fête, Karine Blanchette, avait aussi relevé les difficultés de recruter des bénévoles pour la présentation d'événements.