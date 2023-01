Manque de places dans les refuges : le sort de milliers de sans-abri torontois incertain

Alors que Toronto se penche sur son plan de transition et de déménagement des personnes sans-abri qui étaient logées temporairement pendant la pandémie, de nombreux Torontois s'inquiètent.

La crise d'itinérance dans la Ville Reine est à son comble et les hôpitaux remarquent qu'il y a de plus en plus de personnes en situation d'itinérance dans leurs urgences.

Ces sans-abri sont souvent à la recherche d'un endroit chaud où trouver refuge en ce froid hivernal.

Au cours des trois dernières années, des milliers de places supplémentaires ont été créés pour répondre aux exigences de distanciation physique, mais celles-ci devraient bientôt disparaître.

L'hôtel Novotel, au centre-ville de Toronto, servait de refuge aux itinérants. Les résidents temporaires de ce refuge ont dû retourner à la rue ou dans le système de refuges après la fin de la location des lieux par la Ville. Photo : Sam Nar / CBC

Le système de refuges de la Ville compte actuellement 23 refuges temporaires, y compris des hôtels.

Ces refuges temporaires accueillent « environ 3000 personnes » et fournissent, à ce point-ci, « environ 30 % des places » au sein du système de refuges, selon la Ville de Toronto.

Toronto a déjà exprimé son désir « de progressivement fermer » ces hôtels transformés en refuges, sans pour autant proposer de solutions concrètes pour accueillir leurs résidents actuels.

Pourtant, la Ville reconnaît du même souffle « qu'une [fermeture] soudaine de ces espaces entraînerait une perturbation importante des services vitaux fournis aux Torontois vulnérables qui en dépendent ».

Une situation alarmante

Au cours des trois derniers mois, le nombre de sans-abri à Toronto a atteint un sommet avec plus de 9700 personnes en situation d'itinérance, selon la Ville.

Un sans-abri est d'ailleurs mort de froid le soir de Noël et un autre, samedi, quand son abri a pris feu.

« Je vous demande de maintenir le programme de refuge dans les hôtels. Il est essentiel », affirme l'intervenante auprès des sans-abri depuis plus de 10 ans, Alyssa Ranieri de Unity Health Toronto.

L'Hôpital St. Michael, où elle travaille, est essentiellement devenu « un lieu d'hébergement pour les personnes en situation d'itinérance », explique-t-elle devant le comité du développement économique et communautaire de Toronto, mercredi.

Au cours des trois derniers mois, environ 40 % des personnes en situation d'itinérance avaient entre 25 ans et 44 ans. Photo : CBC / Evan Mitsui

La cheffe du département des urgences de l'établissement, qui dit avoir parlé à ses homologues des autres hôpitaux de la ville, affirme que la situation est la même partout à Toronto.

« Plus de 4500 patients que nous recevons chaque année à l'Hôpital St. Michael sont des personnes sans-abri et 80 % d'entre eux n'ont pas accès à un lit dans un refuge », dit Carolyn Snider.

« Cela représente 20 % de nos urgences. Environ 15 % d'entre eux viennent uniquement pour obtenir de l'aide au logement », ajoute-t-elle.

Selon les données de la Ville, un peu plus de la moitié des personnes en situation d'itinérance à Toronto le sont de façon chronique.

Centres de réchauffement plus accessibles

La membre du groupe Shelter and Housing Justice Network, Lorraine Lam, réclame que la Ville de Toronto ouvre des centres de réchauffement pour les sans-abri 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

« Chaque nuit, plus de 100 personnes en situation d'itinérance se voient refuser l'accès à un refuge [faute de place] », affirme l'intervenante de rue.

« Je pense que si les gens avaient un logement sécuritaire et des options [concrètes], ils ne seraient pas obligés d'essayer de survivre dans des situations vraiment précaires », dit-elle.

Des intervenants auprès des sans-abri réclament que des lieux publics soient ouverts 24/7. Photo : Twitter / City of Toronto

Selon les derniers chiffres de la Ville, en moyenne, 168 personnes par jour n’ont pas pu utiliser les refuges et ont dû dormir dehors en novembre.

Au moins 81 sans-abri sont décédés au sein du système de refuges en 2022, selon le pasteur de rue Doug Johnson Hatlem de Sanctuary Toronto.

Alors que la Ville se penche sur son budget pour 2023, une lettre signée par plus de 900 personnes réclame plus d'espaces sécuritaires et permanents pour les Torontois en situation d'itinérance.