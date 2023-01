100 ambulanciers à Terre-Neuve annoncent une grève du zèle

Depuis 7 h, mercredi, une centaine d’ambulanciers continuent de travailler, mais se limitent au strict minimum de tâches détaillées dans leur convention collective.

Les autres tâches seront supprimées dans l'espoir que l'employeur se rende compte de la quantité de travail supplémentaire que nos travailleurs accomplissent , affirme Hubert Dawe, président de la section 855 du syndicat Teamsters.

Les sept services d’ambulance, qui transportent des patients de plusieurs communautés rurales sur l’île, sont gérés par le même propriétaire, Bob Fewer.

Selon Hubert Dawe, les négociations entre le syndicat et l’employeur sont dans l’impasse depuis plusieurs semaines.

Hubert Dawe est porte-parole de la section 855 du syndicat Teamsters, à Terre-Neuve. Photo : Radio-Canada / Jeremy Eaton

Il est devenu de plus en plus clair que l’employeur n’avait aucune intention de négocier et voulait tout simplement repousser un arrêt de travail , estime-t-il, en ajoutant que les points de friction les plus importants sont les salaires et les pensions des travailleurs.

Il est malheureux que la main-d'œuvre qualifiée de notre province puisse gagner de meilleurs salaires, avoir de meilleurs avantages sociaux et une meilleure qualité de vie en travaillant dans un café ou un restaurant à service rapide , a écrit M. Dawe dans un communiqué envoyé aux médias mercredi matin.

Les services ne seront pas perturbés

Hubert Dawe promet que les services fournis aux patients ne seront pas perturbés par la grève du zèle.

Si vous prenez l’ambulance, la qualité des services ne va pas changer. Il y aura le même nombre d’ambulances , explique Hubert Dawe, en stipulant que les ambulanciers ne porteront pas leur uniforme pendant la grève du zèle.

Il promet que les travailleurs veulent conclure une nouvelle convention collective aussitôt que possible, mais ajoute que les ambulanciers sont prêts à intensifier les efforts si l’employeur refuse de négocier.

Une rencontre du comité de grève aura lieu à la fin de la semaine. Hubert Dawe explique que pendant la réunion, les dirigeants du syndicat discuteront de la phase 2 de la grève, sans donner plus de détails.

Le groupe de travailleurs faisant la grève compte des paramédicaux, des répondants médicaux d’urgence et des régulateurs.