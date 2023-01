Vicki-May Hamm à la tête de l’Association du Marais-de-la-Rivière-aux-Cerises

Le conseil d'administration explique dans un communiqué avoir choisi Mme Hamm après avoir mené un processus d'embauche rigoureux .

Son expérience acquise lors de ses 12 années en tant que mairesse de la Ville de Magog a aussi penché dans la balance, selon le président du conseil d'administration, David Bergeron. Vicki-May est reconnue pour son entregent, son sens de l’engagement et sa détermination. De plus, sa connaissance du monde municipal et ses qualités de gestionnaire passionnée font d’elle la directrice générale dont le Marais a besoin, avec les enjeux auxquels nous sommes actuellement confrontés.

Mme Hamm se dit, quant à elle, stimulée à l'idée d'accomplir les défis qui l'attendent. C’est un privilège pour moi d’entamer ce nouveau chapitre professionnel. [...] Nous sommes une association en plein essor qui devra miser, en 2023, sur la diversification de ses sources de financement, tout en continuant de veiller à la protection à perpétuité du Marais et en développant davantage son programme éducatif , a fait part Mme May par écrit.

Cette dernière avait tenté sa chance lors des dernières élections provinciales comme candidate du Parti libéral du Québec dans la circonscription d'Orford, mais en vain.

L'organisme que dirige désormais Vicki-May Hamm compte plus de 1400 membres et neuf employés permanents, en plus de compter plus de 230 000 visites par an.