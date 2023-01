Un projet immobilier sur la promenade Riverside franchit une nouvelle étape

Le comité d'urbanisme de la Ville de Windsor a apporté son soutien lundi à un projet d'immeuble de cinq étages qui doit comprendre 42 logements à l'angle de la promenade Riverside et de l'avenue Hall à Windsor.

Le terrain est vacant depuis la démolition du bâtiment historique qui abritait le club de strip-tease masculin Danny's Tavern en 2013.

Le projet initial proposé par la St. Clair Rhodes Development Corporation a toutefois subi quelques modifications après une réunion du comité d'urbanisme en octobre. Des résidents avaient alors manifesté des préoccupations concernant notamment le stationnement et l'effet d'îlot de chaleur qu'il pourrait avoir sur le quartier.

Le terrain où doit être construit le nouvel édifice est vacant depuis 2013. Photo : CBC/Kerry Breen

Les membres du comité avaient suggéré au promoteur qu'il rencontre les résidents qui critiquaient la proposition pour l'ajuster. Pour répondre aux préoccupations, le promoteur a modifié le plan et prévoit de couvrir en partie le stationnement de surface.

L'approche du promoteur a été saluée lors de la réunion du comité lundi par plusieurs conseillers, qui ont également souligné qu'aucun résident n'était présent à la réunion pour s'opposer au projet.

Nous sommes ici aujourd'hui avec un développement qui a soulevé un certain nombre de préoccupations, et aujourd'hui nous n'avons pas de délégué du quartier ici pour exprimer une quelconque opposition. Je pense que cela témoigne de l'engagement que vous avez pris d'écouter les gens, de retravailler et de développer un concept qui répond à ces préoccupations , a notamment déclaré le président du comité, Kieran McKenzie.

Karl Tanner, qui représentait le promoteur à la réunion, a déclaré au comité qu'avec l'approbation du conseil, il espérait pouvoir commencer les travaux au printemps.

L'aménagement doit encore être approuvé par le conseil pour que les travaux puissent commencer.

Avec des informations de CBC