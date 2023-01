Un groupe de citoyens continue à œuvrer pour la conservation du boisé Ascot-Lennox

Un groupe de citoyens œuvrant pour la conservation du boisé Ascot-Lennox n’a pas l’intention de chômer en 2023. Dans la prochaine année, l’Association pour la protection et la valorisation du boisé Ascot-Lennox (APVBAL) compte notamment s’enregistrer comme organisme de bienfaisance reconnu par la Ville de Sherbrooke et élaborer un plan détaillé de conservation.

Ce plan pourrait être réalisé grâce à une bourse de 30 000 $ de la Fondation de la faune du Québec (FFQ), pour laquelle l’organisme a posé sa candidature en octobre dernier. L' APVBAL devrait apprendre si elle a obtenu cette bourse dans les prochaines semaines, a expliqué le président de l’Association, Mathieu Vinette, pendant une rencontre citoyenne organisée mardi au Club de golf de Lennoxville.

Rappelons que le boisée Ascot-Lennox compte 284 hectares situés entre Ascot et Lennoxville. En guise de comparaison, Mathieu Vinette a fait remarquer que le bois Beckett couvre 140 hectares et le parc du Mont-Bellevue, 200 hectares.

Plusieurs Sherbrookois ont pris l’habitude de profiter de la nature dans ce secteur, et des sentiers informels y ont été aménagés au fil des ans. Le boisé est toutefois divisé en 900 lots qui appartiennent à des propriétaires privés. Sa pérennité n’est donc pas garantie.

Mardi soir, L’ APVBAL a ainsi réitéré son intention de créer une fiducie d’utilité sociale pour le boisé, afin de lui donner une vocation permanente de conservation des écosystèmes et de la biodiversité. L’avantage majeur, c’est que ça assure une pérennité à la vocation. [...] Dans le fond, la seule façon de modifier les affectations, ce serait d’aller devant un tribunal , a expliqué le président de l’Association.

Le président de l'Association pour la protection et la valorisation du Boisé Ascot-Lennox, Mathieu Vinette. (archives) Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

Dans les prochains mois, l’organisme à but non lucratif a aussi l’intention de s’allier avec les propriétaires des terrains qui constituent le boisé, tout en continuant à amasser des fonds pour ses activités et ses projets.

Il y a quelques mois, l’APVBAL a par exemple acquis un premier lot du boisé grâce à une campagne de financement.

Urgence d'agir

Au total, une trentaine de citoyens et d’élus municipaux ont assisté à la soirée. Plusieurs d'entre eux ont exprimé leur soutien envers l’organisme et ses efforts de conservation.

Je pense que c’est une initiative qui est extrêmement importante. [...] Une fois qu’un boisé, qu’une forêt est développée, elle ne reviendra plus jamais à son état sauvage, donc je pense qu’il y a vraiment une urgence d’agir , a souligné Nadia Martel, une avocate et citoyenne qui vit dans le secteur depuis 25 ans et qui a assisté à la soirée.

C’est important qu’on puisse mobiliser toutes les forces vives pour qu’elles travaillent tous et toutes ensemble, et en collaboration avec la Ville, a-t-elle ajouté. Je suis quand même encouragée de voir ce genre de participation là ce soir , a-t-elle ajouté.

Mathieu Vinette s’est quant à lui dit très heureux de l’intérêt citoyen marqué face au projet.

« On a beaucoup de personnes intéressées, et je suis sûr qu’il y en a vraiment davantage aussi. C’est un excellent pas pour nous, on est content, on veut travailler avec ces gens-là. » — Une citation de Mathieu Vinette, président de l’Association pour la protection et la valorisation du boisé Ascot-Lennox

L'assemblée générale annuelle de l'organisme est prévue au printemps prochain.