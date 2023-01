10 films qui marqueront l’année 2023

Asteroid City, de Wes Anderson

Après The French Dispatch, plongée kaléidoscopique dans le monde du journalisme dans une France fantaisiste, Wes Anderson poursuit son aventure européenne avec Asteroid City.

Son onzième long métrage a été tourné dans les alentours de la ville de Chinchón, en Espagne. Campée en 1955, l’intrigue prend comme point d’ancrage une compétition scolaire académique qui se déroule dans une contrée désertique fictive des États-Unis.

Wes Anderson Photo : afp via getty images / VALERY HACHE

La distribution du film réunit de nombreux fidèles du cinéaste, dont Bill Murray, Tilda Swinton, Adrien Brody, Jason Schwartzman, Jeff Goldblum et Jeffrey Wright.

Parmi les nouvelles têtes à joindre la famille Anderson, nous aurons droit à des pointures de taille comme Scarlett Johansson, Bryan Cranston, Tom Hanks, Margot Robbie et Matt Dillon.

► Date de sortie : 16 juin 2023

Barbie, de Greta Gerwig

L’annonce d’une adaptation cinématographique des aventures de la fameuse figurine Mattel par Greta Gerwig, une icône du cinéma indépendant américain tant devant que derrière la caméra, avait déconcerté bien des cinéphiles à l’été 2019.

Ce sujet a priori des plus superficiels devrait cependant être subverti par l’approche à la fois ironique, féministe et loufoque qui a fait la marque de la réalisatrice de Lady Bird.

Quoi que vous pensiez, nous allons vous offrir quelque chose de totalement différent; la chose que vous ne saviez pas que vous vouliez , a assuré au Hollywood Reporter l’actrice australienne Margot Robbie, qui incarne le rôle-titre.

Ryan Gosling, qui interprète Ken, l’éternel petit ami de Barbie, a également fait une déclaration qui vise à déconstruire les attentes du public. Ken n'a pas d'argent, il n'a pas de travail, il n'a pas de voiture, il n'a pas de maison. Il traverse des moments difficiles , a indiqué l’acteur canadien à Entertainment Tonight.

Sortie vers la fin de l'année dernière, la bande-annonce de Barbie, un pastiche de la scène d’ouverture du classique de Stanley Kubrick 2001, l'Odyssée de l'espace, laisse dans tous les cas présager une œuvre dotée d’un sens de l’autodérision particulièrement raffiné.

► Date de sortie : 21 juillet 2023

La bête, de Bertrand Bonello

Avec son dixième long métrage, le cinéaste français qui nous a offert des œuvre aussi diverses qu’un drame biographique sur un couturier (Saint Laurent), un thriller en huis clos sur de jeunes terroristes (Nocturama) et un film d’horreur inspiré de la culture vaudou haïtienne (Zombi Child), se lance pour la première fois dans la science-fiction.

Basée sur le court roman La bête dans la jungle, de Henry James, l’intrigue se déroule dans trois temporalités différentes : 1910, 2014 et 2044. Léa Seydoux interprète la protagoniste, Gabrielle, une femme vivant dans un futur proche qui découvre ses vies antérieures grâce à une machine servant à purifier l’ADN des humains.

Léa Seydoux Photo : Getty Images / Luca V. Teuchmann

L’acteur britannique George MacKay jouera quant à lui Louis, un homme qui partage une vive connexion émotionnelle avec Gabrielle. Le rôle avait initialement été écrit pour Gaspard Ulliel, qui avait tenu la vedette dans le dernier film de Bonello, Coma. L’acteur français est malheureusement mort tragiquement l’an dernier à 37 ans.

► Date de sortie : 2023

Challengers, de Luca Guadagnino

Après avoir épaté le public et la critique grâce à son rôle d’ado toxicomane dans la série télé Euphoria, Zendaya aura la chance de démontrer ses talents au grand écran en participant à un rare film d’auteur depuis ses débuts dans la profession.

Dans Challengers, l’actrice de 26 ans jouera une professeure de tennis qui entraîne son mari. Ce dernier, qui traverse une période difficile sur le plan sportif, se pratique en vue d’un tournoi professionnel durant lequel il devra affronter l’ancien amant de sa femme.

Tourné à Boston l’été dernier, le film a été réalisé par le cinéaste italien Luca Guadagnino, qui a récolté de nombreuses accolades sur le circuit festivalier ces dernières années pour ses drames romantiques européens Amore, Call Me by Your Name ou Au bord de la piscine (A Bigger Splash).

► Date de sortie : 11 août 2023

Dune : Part Two, de Denis Villeneuve

En plus de Challengers, Zendaya tiendra la vedette cette année dans la très attendue suite de Dune, dans lequel elle bénéficiera d’une présence à l’écran plus soutenue que lors de la première partie du diptyque intersidéral réalisé par Denis Villeneuve.

Dune : Part Two, dont le tournage a été bouclé le mois dernier, racontera la seconde moitié du roman de Frank Herbert, où Paul Atréides fait équipe avec les rebelles Fremen pour libérer la planète Arrakis de la maison Harkonnen.

Timothée Chalamet, Javier Bardem, Josh Brolin, Rebecca Ferguson et Charlotte Rampling sont de retour dans les rôles qu’ils et elles avaient assuré dans la première partie.

Des interprètes bien établis comme Florence Pugh, Léa Seydoux, Tim Blake Nelson et Christopher Walken – qui jouera le puissant empereur Shaddam IV – se sont par ailleurs joints à l’aventure.

► Date de sortie : 3 novembre 2023

Ferrari, de Michael Mann

Après avoir incarné le couturier Maurizio Gucci dans la saga biographique de Ridley Scott en 2021, Adam Driver interprètera une autre icône de la culture populaire italienne en prêtant ses traits à l’industriel automobile Enzo Ferrari.

La distribution compte également Penélope Cruz dans le rôle de sa femme, Laura, ainsi que Shailene Woodley dans celui de sa maîtresse, Lina.

Cinéaste culte spécialisé dans les films policiers comme Tension (Heat), Collateral et Miami Vice, Michael Mann travaille sur ce projet depuis deux décennies.

Enzo Ferrari (1898-1988), concepteur des fameuses voitures de sport qui portent son nom et l’un des pionniers de la Formule 1, s’inscrit parfaitement dans le catalogue des personnages ultrasoignés, obsédés par leur métier et accros au risque que le réalisateur de 79 ans a l’habitude de transposer au grand écran.

► Date de sortie : Automne 2023

The Killer, de David Fincher

Réalisateur fasciné par les tueurs en série, comme en font foi ses films Seven et Zodiac – ainsi que sa série Netflix Mindhunter – David Fincher plonge à nouveau dans cet univers glauque avec l'adaptation de la bande dessinée française Le tueur, écrite par Alexis Nolent, alias Matz.

Michael Fassbender et Tilda Swinton tiennent la vedette de cette production Netflix racontant les tribulations d’un tueur à gages taciturne qui, au fur et à mesure de ses contrats illicites, commence à développer du ressenti pour ses actions.

The Killer marque le retour de la collaboration entre Fincher et le scénariste Andrew Kevin Walker, qui avait écrit Seven et ainsi permis aux deux hommes de prendre leur envol dans l’industrie hollywoodienne il y a plus d’un quart de siècle.

► Date de sortie : 2023

Killers of the Flower Moon, de Martin Scorsese

Les deux acteurs les plus emblématiques de la filmographie de Martin Scorsese, Robert De Niro et Leonardo DiCaprio, se réuniront pour la première fois en tandem sous la direction du grand maître américain.

Les deux vedettes ont joué au total dans 14 films du cinéaste, et partageront l’écran une première fois depuis le drame Tu seras un homme (This Boy's Life), sorti il y a 30 ans.

Basé sur le livre du journaliste du New Yorker David Grann, Killers of the Flower Moon raconte l'histoire vraie d'une série de meurtres ayant frappé une tribu autochtone de l'Oklahoma dans les années 1920, des assassinats commis alors que de riches gisements de pétrole venaient d'être découverts sur leurs terres.

L'intrigue se penche sur l'enquête que mène le FBI, une agence alors nouvellement formée, ainsi que sur le procès et la condamnation de l’éleveur William Hale, tête dirigeante du complot sanglant.

► Date de sortie : Printemps 2023

Maestro, de Bradley Cooper

L’univers de la musique classique semble avoir inspiré le septième art par les temps qui courent. Le film américain Tàr, mettant en vedette Cate Blanchett dans la peau d’une cheffe d’orchestre fictive, a été salué comme l’un des meilleurs long métrages de 2022 par plusieurs critiques à travers le monde.

Plus près de chez nous, la réalisatrice québécoise Chloé Robichaud nous fera découvrir cet automne Les jours heureux, dans lequel Sophie Desmarais interprète elle aussi une cheffe d’orchestre.

La production Netflix Maestro, qui devait initialement être réalisée par Martin Scorsese, puis par Steven Spielberg, a finalement été confiée à Bradley Cooper.

L’acteur de 47 ans, qui avait déjà abordé le thème de la musique dans son premier long métrage à titre de réalisateur – Une étoile est née – se dirigera lui-même dans la peau de Leonard Bernstein, l’un des chefs d’orchestre les plus réputés de tous les temps.

Le film portera notamment sur sa relation amoureuse tumultueuse avec l’actrice chilienne Felicia Montealegre, qu’incarnera Carey Mulligan. La distribution compte également sur les talents de Matt Bomer, Sarah Silverman et Maya Hawke, l’une des héroïnes de la populaire série Netflix Stranger Things.

► Date de sortie : 2023

Mon crime, de François Ozon

L’un des cinéastes français de renom les plus prolifiques des deux dernières décennies, bien connu pour son amour du théâtre, a adapté la pièce éponyme signée par Georges Berr et Louis Verneuil en 1934.

L’actrice française Nadia Tereszkiewicz – qui a interprété le rôle-titre dans Babysitter de Monia Chokri l’an dernier – tiendra la vedette de ce thriller judiciaire dans lequel une jeune comédienne sans le sou admet un meurtre qu’elle n’a pas commis afin de se faire de la publicité.

La distribution tout étoile de ce film comprend également Isabelle Huppert, Fabrice Luchini, Dany Boon et André Dussollier. À noter que la pièce Mon crime a déjà été adaptée deux fois à Hollywood, notamment dans True Confession en 1937, avec Carole Lombard dans le rôle de la protagoniste.

► Date de sortie : 8 mars 2023