Des centaines d’Haïtiens en quête d’un passeport pour émigrer aux É.-U.

La foule est si compacte devant le bureau central de l'immigration à Port-au-Prince que les agents gardent les grilles fermées et ne laissent entrer les personnes qu'au compte-gouttes.

Face à l'afflux de migrants à la frontière sud des États-Unis, le pays va autoriser l'entrée, chaque mois, de 30 000 personnes en provenance de Cuba, d’Haïti, du Nicaragua et du Venezuela, mais elles devront arriver par avion.

Les candidats à ce nouveau programme migratoire doivent, par ailleurs, être parrainés par une personne résidant déjà aux États-Unis et pouvant justifier de revenus suffisants.

Dans la moiteur du hall du bâtiment de Port-au-Prince, les bancs ne désemplissent pas de candidats à l'exil.

J'ai quatre sœurs, treize nièces et neveux qui sont citoyens américains. Et certains sont membres de l'armée , détaille Magalie Chauvert, sûre de pouvoir obtenir le droit d'entrer dans le grand pays voisin.

Hausse du tarif informel

Officiellement, un passeport haïtien est délivré contre le paiement d'un timbre fiscal de 8000 gourdes – la monnaie haïtienne – soit l'équivalent de 72 $.

Face à la lenteur du service et la corruption endémique au sein de cette administration, les citoyens désireux d'obtenir leur document rapidement paient plus souvent le double du prix, via des agences spécialisées.

Et, depuis lundi, ce tarif informel ne cesse de grimper devant la forte augmentation de nouvelles demandes.

Je ne trahirai jamais mon pays

Englué dans une crise politique profonde depuis des années, Haïti ne dispose plus aujourd'hui d'aucun représentant élu au niveau national faute d'élections tenues à temps.

L'assassinat du président Jovenel Moïse en juillet 2021 a accéléré l'emprise territoriale des gangs qui commettent quotidiennement des enlèvements crapuleux, principalement dans la capitale Port-au-Prince.

C'est pour fuir cette insécurité et l'extrême pauvreté que les personnes se pressent aujourd'hui dans les administrations publiques dont les employés, débordés, ne peuvent garantir un délai sous lequel les passeports demandés seront prêts.

Pierre Eder attend encore d'être reçu à un guichet.