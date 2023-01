Pêche blanche : les premières mesures de glace prises à La Baie mercredi matin

L'annonce a été faite sur Facebook mardi en soirée par Contact Nature, l'organisme qui gère la pêche blanche sur la baie des Ha! Ha! pour la Ville de Saguenay. La première série de lectures devrait s'étendre sur deux à trois jours.

C’est les premières mesures qu’on va prendre. On a très hâte de savoir ça va être quoi l’épaisseur de la glace, sachant que, on va le rappeler, on mesure la glace effective. Ça nous prend huit pouces (20 cm) pour pouvoir commencer le bornage, dix pouces (25 cm) pour le déneigement et 12 pouces (30 cm) pour l’embarquement. Évidemment, avec la météo des dernières semaines, c’est une saison tardive. On espère que les froids de cette semaine vont nous permettre d’aller chercher le huit pouces pour pouvoir commencer le bornage , a expliqué en soirée le directeur général de Contact Nature, Marc-André Galbrand.

Le bornage consiste à délimiter les terrains des rues et des terrains qui constituent les deux villages de pêche.

Les mesures pour celui de Grande-Baie suivront, mais à une date qui n’a pas été annoncée encore.

La semaine dernière, Pêches et Océans Canada a repoussé d'une semaine le début de la saison de la pêche au poisson de fond en raison d'un couvert de glace insuffisant. Elle débutera le 14 janvier et se terminera une semaine plus tard aussi, soit le 12 mars. Il est seulement permis de pêcher l'éperlan en attendant, car il est de juridiction provinciale.