Déraper sur un lac gelé, un passe-temps hivernal qui gagne en popularité en Alberta

L'activité consiste à mettre son véhicule en dérive sur un lac gelé, en enchaînant les virages le plus rapidement possible, explique Benjamin Laflamme, originaire de Québec et propriétaire de l’entreprise Faster Higher.

Il fait partie des initiateurs de ces séances d’acrobatie sur glace de plus en plus fréquentées les fins de semaine.

Les autres organisateurs et lui affirment que le parcours de glace qu’ils ont pavé est le plus grand en Amérique du Nord. Alors qu’ils ont commencé à la fin de l’année 2020 avec une petite piste circulaire, ils en sont maintenant à six parcours, totalisant près de 10 kilomètres de piste.

Les organisateurs en sont désormais à six parcours totalisant près de 10 kilomètres de piste balisée sur le site du réservoir Ghost, près de Calgary (archives). Photo : Instagram/faster_higher1

Une atmosphère « inclusive et encourageante »

Amber Garrett, une résidente de Calgary, s'y est rendue le weekend dernier pour la première fois. C’est son partenaire, Dan Neesom, qui a réservé des sessions de 45 minutes en guise de cadeau pour lui faire plaisir.

Celle qui se décrit pourtant comme une passionnée de course et de conduite a toutefois hésité avant de se lancer.

J'avais peur de ne pas en tirer grand-chose, et je n'avais pas non plus vu beaucoup de femmes dans les nombreuses vidéos [publiées par les organisateurs sur les réseaux sociaux] , confie-t-elle.

Après coup, elle dit avoir trouvé l'atmosphère inclusive et encourageante, et souligne la disponibilité des instructeurs à expliquer clairement la technique à adopter pour l’aider à s'améliorer sur la piste.

À la fin, j'allais beaucoup plus vite que prévu, en dérivant en fait à travers une tonne de virages , se réjouit-elle. J'ai eu beaucoup de plaisir. C'était bien mieux que ce à quoi je m'attendais.

Une question de style

William Rappel, vidéaste pour Faster Higher, s'est adonné cinq fois au dérapage contrôlé depuis le début de l'année. Il dit que l'un des meilleurs aspects de ce loisir sur glace est le sens de la communauté.

On se retrouve un peu comme entre membres d'une même grande famille, souligne-t-il.

William Rappel note par ailleurs que la différence entre la course automobile et le drift tient à une question de style et de vitesse. La course consiste à essayer de faire le tour de la piste le plus rapidement possible; le drift est un peu plus une question de style.

Vidéaste pour Faster Higher, l'une des entreprises organisatrices de courses sur glace, William Rappel souligne le sens de la solidarité qui prévaut dans le milieu. Photo : Fournie par William Rappel

Avis aux débutants

La piste de glace se trouve sur un lac public, donc ouvert à tout le monde. Nous voyons des gens venir avec n'importe quel type de voitures , rapporte Benjamin Laflamme, en notant que la gamme de véhicules va des voitures à traction avant aux motoneiges.

Mais il conseille aux débutants de ne pas s'y aventurer immédiatement. Benjamin Laflamme suggère de commencer par observer attentivement les pilotes aguerris, et ensuite de se lancer sur le parcours sans aucune précipitation.

Aller trop vite trop tôt pourrait entraîner des dommages à la voiture, voire un accident, surtout qu' il n'y a pas d'agent d'autorité sur place pour vous dire quoi faire, quoi ne pas faire , fait-il remarquer.

Avec les informations de Jonathon Sharp